DJ Ralf accende Costano con house e solidarietà il 20 agosto

Anteprima della Sagra della Porchetta tra musica e beneficenza

Sarà DJ Ralf il grande protagonista dell’anteprima della 51ª Sagra della Porchetta di Costano. Giovedì 20 agosto, a partire dalle ore 19, il borgo di Costano, nel comune di Bastia Umbra, ospiterà “è Stando insieme che si cresce”, una serata di beneficenza che unirà musica, solidarietà e tradizione, aprendo ufficialmente il lungo programma della storica manifestazione dedicata alla porchetta.

L’appuntamento rappresenta uno degli eventi più attesi dell’estate e anticiperà gli undici giorni della sagra, in calendario dal 21 al 31 agosto, confermando la volontà del Gruppo Giovanile di Costano APS di affiancare alla tradizione gastronomica iniziative capaci di coinvolgere anche il pubblico più giovane.

Un omaggio ad Augusto Lunghi

La serata sarà dedicata alla memoria di Augusto Lunghi, primo presidente del Gruppo Giovanile di Costano APS, a dieci anni dalla sua scomparsa.

L’iniziativa nasce con uno spirito solidale e vedrà anche una donazione alla società calcistica del paese, a conferma del legame tra la manifestazione e il tessuto associativo della comunità.

Accanto alla musica torneranno alcune specialità simbolo della sagra, come il celebre Tortello 40, creato per il quarantesimo anniversario della manifestazione, insieme alla tradizionale porchetta calda con l’osso. Saranno inoltre aperti la taverna, il chiosco della porchetta e le altre aree dedicate alla ristorazione.

Chi è DJ Ralf

Considerato uno dei pionieri della musica house italiana, DJ Ralf (all’anagrafe Antonio Ferrari originario di Bastia Umbra) è da oltre trent’anni uno dei protagonisti più riconoscibili e acclamati della scena elettronica nazionale. La sua carriera lo ha portato a esibirsi nei principali club italiani e in numerosi eventi internazionali, diventando un punto di riferimento per gli appassionati della house-music.

Nel materiale biografico ufficiale l’artista si presenta con una frase che sintetizza il proprio percorso: «Mancato ballerino di prima fila, faccio ballare la gente da più di trent’anni. E questo è quanto.»

Nel corso della sua carriera ha costruito uno stile personale fatto di groove, ricerca musicale e lunghe selezioni capaci di accompagnare il pubblico in un viaggio sonoro che attraversa house, deep e contaminazioni elettroniche, diventando una figura di riferimento per diverse generazioni di clubber.

Sweet, Sex & Bassline: una firma della house italiana

“Sweet, Sex & Bassline” accompagna da anni l’identità artistica di DJ Ralf ed è diventato il simbolo di una proposta musicale che privilegia qualità, ritmo e coinvolgimento del pubblico.

La sua presenza a Costano rappresenta uno degli appuntamenti di maggiore richiamo dell’intera manifestazione e offrirà agli appassionati l’occasione di assistere all’esibizione di uno dei dj italiani più conosciuti nel panorama della musica house.

L’evento prenderà il via alle ore 19 e accompagnerà il pubblico fino a tarda sera con una selezione musicale pensata per trasformare il borgo in una grande pista da ballo all’aperto.

Tradizione e innovazione nella Sagra della Porchetta

La 51ª Sagra della Porchetta di Costano prenderà ufficialmente il via il 21 agosto, proponendo fino al 31 agosto un calendario ricco di spettacoli, concerti, iniziative popolari e appuntamenti gastronomici.

Gli organizzatori hanno confermato un’offerta culinaria ampliata e un programma capace di alternare orchestre da ballo, eventi musicali dedicati ai più giovani e momenti pensati per valorizzare la storia della manifestazione.

L’obiettivo resta quello di mantenere vivo uno degli appuntamenti più rappresentativi dell’estate umbra, coniugando la valorizzazione della tradizione locale con nuove proposte di intrattenimento.