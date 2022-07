Search for: Search Button

E’ tornata la rievocazione della Festa della Trebbiatura

Grazie all’interesse anzi alla passione di Michele e Emanuele Mela per le attrezzature antiche della trebbiatura e alla voglia, sana, di rievocare tradizioni come la trebbiatura, sabato 23 luglio presso l’agriturismo Il Grottino, un salto nel tempo che sa di storia delle nostre tradizioni, di amore per il passato come radice del presente.

Una festa che ha richiamato tanti partecipanti riscuotendo un grande successo nel rievocare autenticamente la tradizione contadina anche con un’esposizione di trattori e attrezzature contadine d’epoca dell’Associazione Automotoclub storico Assisano.

Un momento di allegria con canti e stornelli popolari che oggi come ieri hanno accompagnato il lavoro dei campi. Tornare a rivivere la memoria di un momento che nella vita contadina dei nostri nonni non era solo espressione del lavoro, ma era condivisione con la famiglia e con la comunità. Riunirsi come un tempo per tramandare le usanze popolari con la “macchina da batte” con le prelibatezze classiche della trebbiatura.

Sandro Marracci dell’Associazione Automotoclub Storico Assisano ha definito questa rievocazione l’anteprima di “Trattori in Festa”, l’imponente rievocazione che tutti gli anni, fatto salvo il periodo della pandemia, si è effettuata presso l’azienda agraria della famiglia Tardioli-Panzolini di Ospedalicchio in via dell’Acquedotto 5.

“Sotto l’aspetto quantitativo, come pure sotto quello qualitativo, la fonte di gran lunga più importante della nostra conoscenza – a parte la conoscenza innata – è la tradizione”. (Karl Popper)