Expo Tecnocom: l’evento Horeca chiude con numeri da record

Successo per la fiera dell’accoglienza a Bastia Umbra

BASTIA UMBRA , 10 -02-2026 – L’edizione 2026 di Expo Tecnocom si appresta a vivere il suo atto finale mercoledì 11 febbraio, dopo una tre giorni che ha trasformato il polo di Umbriafiere in un pulsante cuore operativo per l’intero comparto dell’ospitalità. L’atmosfera che si respira tra i corridoi è quella delle grandi occasioni: un fermento che non si è mai interrotto, alimentato da una platea di operatori economici arrivati da ogni parte d’Italia per scoprire le ultime frontiere tecnologiche applicate al mondo dei consumi fuori casa. La rassegna, orchestrata con precisione da Epta Confcommercio, ha saputo mescolare l’esposizione tecnica con momenti di profonda riflessione sulle direzioni future del mercato globale come riporta il comunicato di Danilo Nardoni e Alessandro Corinti.

Il bilancio che emerge a poche ore dalla chiusura è estremamente positivo, come confermato dalle parole del presidente di Epta, Aldo Amoni. Durante i suoi sopralluoghi nei vari stand, il vertice dell’organizzazione ha raccolto pareri entusiasti sia dai veterani del settore che dalle nuove startup che hanno scelto questa vetrina per il loro debutto. Ciò che ha colpito maggiormente le aziende è stata la qualità dei contatti: non semplici visitatori occasionali, ma imprenditori e decisori d’acquisto realmente intenzionati a investire in nuove attrezzature, soluzioni d’arredo o innovazioni alimentari. La soddisfazione unanime testimonia la capacità dell’evento di generare valore concreto per il business, confermando che il dialogo diretto tra produttori e utilizzatori finali resta il pilastro insostituibile della crescita economica territoriale.

Il programma di mercoledì punta i riflettori su uno dei segmenti più dinamici della gastronomia contemporanea: la cucina vegana. Grazie alla prestigiosa collaborazione con VEGANOK Academy, l’Area Eventi diventerà il teatro di due sessioni formative di altissimo profilo curate dallo chef Emanuele Rengo. Si inizierà alle 11.30 con una performance intitolata “Te lo dico con un fiore”, dove la tecnica culinaria si sposa con l’estetica floreale per esaltare le eccellenze del mondo vegetale. Successivamente, alle 12.30, sarà il turno di “Innamorarsi al primo… gnocco”, un percorso sensoriale studiato per dimostrare come la creatività possa trasformare ingredienti semplici in piatti gourmet capaci di conquistare anche i palati più esigenti. Queste iniziative sottolineano la missione didattica della fiera, che non si limita a vendere macchinari ma offre visioni e competenze strategiche per il rilancio delle attività ristorative.

L’eco del successo di Expo Tecnocom continua a risuonare tra gli operatori. La manifestazione ha dimostrato di essere molto più di una fiera campionaria; è diventata un osservatorio privilegiato per interpretare i cambiamenti dei consumi e le nuove esigenze di sostenibilità richieste dal pubblico internazionale. Il connubio tra efficienza organizzativa e varietà dell’offerta ha reso questo appuntamento un punto fermo nel calendario fieristico nazionale. Il ringraziamento espresso da Amoni ai propri collaboratori riflette lo sforzo corale dietro un evento di tale portata, che non solo celebra l’eccellenza dell’accoglienza, ma funge da acceleratore per l’economia locale e nazionale, proiettando Bastia Umbra al centro del dibattito sull’innovazione nel settore terziario.