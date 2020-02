Festa di Carnevale in Biblioteca BiblioCarnevale in Maschera

Nell’ambito del calendario “Nati per Leggere” della Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe“ di Bastia Umbra, un appuntamento speciale dedicato al Carnevale. Dopo il successo dello scorso anno, è stata fissata per mercoledì 19 febbraio alle ore 17 la festa di Carnevale per bambini da 0 a 6 anni. Letture, giochi, piccoli laboratori, musiche e divertimento per la festa più amata dai bambini.