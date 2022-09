Search for: Search Button

Grande entusiasmo per il ritorno del Palio, ieri sera la sfilata di Sant’Angelo

Tribune gremite e grande entusiasmo per il ritorno del Palio con “RALOVE 6022”, la sfilata del Rione Sant’Angelo che ha ufficialmente aperto le competizioni della 60a edizione del Palio de San Michele. Tutto pronto per la sfilata del rione Moncioveta che sarà in scena questa sera, giovedì 22 settembre, con “LE NUVOLE DENTRO”. Prosegue con grande successo anche l’11a edizione del concorso fotografico “Palio… il dietro le quinte”. Venerdì 23 settembre sfilerà il Rione Portella con “SOGNANDO IL CIELO”.

Il servizio del TGR Umbria – 60a edizione del Palio de San Michele

Si è ufficialmente aperta la competizione tra i 4 rioni di Bastia Umbra con la prima sfilata della 60a edizione del Palio de San Michele. Tribune stracolme e grande partecipazione di pubblico per il Rione Sant’Angelo che ha sfilato con “RALOVE 6022”.

Questa sera, giovedì 22 settembre, va in scena il rione Moncioveta con “LE NUVOLE DENTRO”.

In attesa della sfilata, Michele Betti, neo Capitano del Rione Moncioveta, racconta le sue prime sensazioni:

“Sono sensazioni particolari e dentro di me si muovono emozioni totalmente nuove, differenti. Io sono un carrista e ho sempre vissuto le sfilate dietro le quinte. Per la prima volta mi trovo ad osservare il lavoro di tutto il Rione dalla parte del pubblico ed è una sensazione a dir poco strana. A poche ore dallo spettacolo sono comunque qui a fare quello che ho sempre fatto, aiutando i miei rionali a trasportare i carri in piazza. Quando calerà il sipario sarò pronto ad accogliere nuove emozioni.”

Cosa ti aspetti da questa sfilata?

“Mi aspetto una grande sfilata perché è nelle corde del mio Rione. Moncioveta ha sempre fatto le cose per bene ed è formata da persone meravigliose. Le idee non ci sono mai mancate, il rione ha sempre portato in piazza cose interessanti e non vedo l’ora di vederle in scena. Dopo due anni di nulla posso ufficialmente dire che siamo tornati! Sono stati momenti difficili per tutti e, come sempre, quando il gioco si fa duro il rione Moncioveta tira fuori la parte migliore. Ed è questo forse il più grande messaggio di speranza per il nostro futuro e per quella del Palio: non mollare mai! Forza ragazzi, siete magici! Forza Moncioveta.”

TRAMA: LE NUVOLE DENTRO

“Se vi dicessimo che esiste un posto dove non vi sono problemi, né imprevisti, dove la vita scorre regolare, dove tutto ciò che è presente e lì perché ha un proprio posto, un preciso scopo… ci credereste?

Quel posto è più concreto e vicino che mai, forse è già qui.

Il paese dove splende sempre il sole.

Eppure … manca qualcosa.”

Nel frattempo prosegue con grande successo l’11a edizione del concorso fotografico “Palio… il dietro le quinte”. Il concorso, iniziato il 28 agosto, è ormai una tradizione che da molti anni arricchisce la nostra Festa a Bastia. Ricordiamo che a questo concorso possono partecipare tutti, professionisti e non, e le foto possono essere scattate anche con il cellulare. Le iscrizioni sono ancora aperte e sarà possibile presentare il proprio lavoro venerdì 23 e sabato 24 settembre presso la Sala delle Monache Benedettine dalle ore 18 alle 21.

La giuria tecnica è composta da fotografi di fama nazionale: Vinicio Drappo, Pier Paolo Metelli e Claudia Ioan

BIOGRAFIE:

VINICIO DRAPPO

Si avvicina alla fotografia come autodidatta nei primi anni ’80, intensificando poi la pratica dal 2007, quando è tra i fondatori del Gruppo Istanti di Bettona (PG) con l’impegno di promuovere e diffondere la fotografia in Umbria. Tra i vari riconoscimenti nel 2008 il 1° Premio a San Vincenzo Fotografia, nel 2011 il premio speciale della giuria a Foiano Fotografia, finalista al Wanted Artist Exposure di New York e nel 2013 il primo posto al 5° Citerna Fotografia.

PIER PAOLO METELLI

Montefalchese classe 1977, le sue immagini portano in giro nel mondo le bellezze della Regione Umbria lavorando per i principali produttori di vino ed olio oltreché nel mondo dell’arte. La svolta professionale avviene quando viene chiamato per realizzare le foto per le guide ufficiale degli Scavi di Pompei ed Ercolano. Segue anche un lavoro tecnico nei Musei Vaticani di 2 mesi. Nel 2022 le sue foto hanno rappresentato la Regione Umbria al Vinitaly di Verona.

CLAUDIA IOAN

Nasce a Roma; si laurea con lode in Scienze Politiche all’Università La Sapienza; vive a Perugia. È Direttrice del Dipartimento Didattica (DiD) della FIAF, oltre che Docente, Lettrice Portfolio accreditata e Tutor. È curatrice indipendente; assiste i fotografi nei progetti fotografici dall’idea alla sequenza finale. È Docente universitaria di Fotografia e Storia della Fotografia dell’IID Perugia- È redattrice del magazine Timeline. È fotografa professionista musicale e di scena Certified By Leica. È Vice-Presidente dell’Istituto Nazionale di Fotografia.

Mostre recenti di fotografia (da autrice):

– ICP – International Center of Photography di New York, maggio-dicembre 2020,curatore David Campany;

– Palazzo Reale, Milano, luglio-settembre 2021;

– La Nuvola di Fuksas, Roma, febbraio-marzo 2022.

PREMI

Il 1° Premio è un buono da 400 euro offerto da “AREA 4” – Assegnata dalla Giuria Tecnica

Il 2° Premio è un buono da 200 euro offerto da “Salotto 911” – Assegnata dalla Giuria Tecnica

Il Premio Giuria Popolare è un buono da 100 euro offerto “Pasticceria Mela”.

LINK

SCHEDA D’ISCRIZIONE

REGOLAMENTO

LOCATION

La Mostra Fotografica sarà allestita dal 26 al 29 Settembre presso la Sala Monache Benedettine dalle ore 17.00 alle ore 23.00

VINCITORI

I Vincitori saranno proclamati mercoledì 28 settembre durante l’assegnazione della 60a edizione del Palio de San Michele

La giuria tecnica 2022 delle sfilate è composta da personalità di riconosciuta fama nazionale nel mondo dello spettacolo: Gianfranco Anzini (regista, autore televisivo – Presidente di Giuria) , Silvia Tagliaferri (costumista), Paolo Monachesi (light designer), Ketty Roselli (attrice, cantante, conduttrice), Pio Stellaccio (attore) e Laura Soprani (scenografa, scultrice, artista, arredatrice, design).

Domani sera, venerdì 23 settembre, sarà invece il turno del Rione Portella in scena con la sfilata “SOGNANDO IL CIELO”

N.B. In allegato le immagini della sfilata del Rione Sant’Angelo “RALOVE 6022”. Le foto sono concesse gratuitamente da © FAP FOTO si prega di citare la fonte in caso di utilizzo

PROGRAMMA DI GIOVEDÌ 22/09/2022

ore 19,30 – Apertura delle taverne rionali

ore 22,00 – Sfilata Rione MONCIOVETA “LE NUVOLE DENTRO”

A seguire serate Rioni

Moncioveta: Matt Brown & Alex Moments (dj set – rock, indie, alternative).

Duo storico della nightlife perugina che ci hanno fatto saltare e ballare in tante di quelle serate passate all’Urban Club.

Portella: Comici in piedi – tre fra i comici più acclamati dei social sfidarsi a battute sul palco

San Rocco: –

Sant’Angelo: Garpets 30k – Live band Musica Italiana

PROSSIMO EVENTO: VENERDÌ 23 SETTEMBRE

– ore 19,30 – Apertura delle taverne rionali

– ore 22,00 – Sfilata Rione PORTELLA “SOGNANDO IL CIELO”