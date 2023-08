I Baglioni, una presenza a Bastia umbra, incontri il 25-26-27 agosto 2023

Il Comune di Bastia Umbra, Ufficio Cultura, con la partecipazione al bando della Fondazione Perugia” Eventi folcloristici per la promozione territoriale 2023” (arte, attività e beni culturali) si è aggiudicato il finanziamento del progetto “Baglioni, una presenza a Bastia Umbra” traducendo in realtà una idea dedicata a tre giornate interessanti e calibrate sulla valorizzazione della presenza della nobile famiglia dei conti Baglioni a Bastia Umbra.

Un programma ricco e variegato che prevede la realizzazione di iniziative integrate di rievocazione storico artistica ispirate alla presenza della famiglia Baglioni a Bastia Umbra e che vede il Monastero Benedettino, già Rocca militare costruita dai Baglioni, al centro degli eventi, nell’ottica della promozione del territorio e dei suoi valori storico/culturali e degli elementi vocazionali, identitari che ne caratterizzano la percezione anche nella dimensione dello sviluppo locale e turistico di riferimento, con la finalità della promozione di eccellenze culturali dei piccoli borghi.

Le iniziative in programma saranno localizzate nel centro storico, borgo antico, tra vicoli e piazzette che sono il cuore della vita cittadina.

L’esperienza che proponiamo è una opportunità altamente coinvolgente che ci porta all’interno di un simbolico viaggio nel tempo del Rinascimento attraverso una piccola rievocazione di scene, botteghe, personaggi, costumi, degustazioni, addobbi, manufatti d’epoca, banchetto rinascimentale, musica, danze, spettacoli teatrali di piazza.

Gli scenari di riferimento sono: la chiesa collegiata di S. Croce, l’auditorium S. Angelo, le sale espositive del Monastero Benedettino S. Anna, i locali della Biblioteca storica, i giardini della Rocca Baglioni. Bastia si trasformerà per tre giorni in un living della famiglia Baglioni con un indotto di offerte per il territorio, per turisti, per i giovani che potranno vivere intensamente.

Momenti culturali nell’ottica di una cittadinanza attiva riscoprendo la memoria collettiva della comunità, le radici, tra tradizione, folclore, per entrare in quella dimensione oscillante tra sogno e fantasia che ispira le emozioni.

Grande la soddisfazione da parte del Sindaco, della Giunta, in particolare dell’assessore Brunelli che ha predisposto la struttura del progetto con l’ausilio dell’Ufficio Cultura; progetto che ha avuto l’attenzione ed il prezioso sostegno della Fondazione Perugia che sentitamente ringraziamo insieme ai numerosi partners del progetto.

“Ringrazio sentitamente l’Assessore Daniela Brunelli – dichiara il Sindaco Paola Lungarotti – per aver riportato all’attenzione le radici della nostra storia che ci connotano in uno scenario storico e culturale ambito e valorizzato a livello territoriale. Con il Presepe vivente nel Borgo antico e la riscoperta della presenza del Baglioni a Bastia Umbra anche la nostra comunità si riappropria dei segni della Storia che meritano di essere conosciuti, valorizzati, amati, specialmente per le giovani generazioni, invitiamo calorosamente la cittadinanza a partecipare agli eventi proposti per vivere la città con lo spirito di un viaggiatore del tempo”.

Il PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

BAGLIONI, UNA PRESENZA A BASTIA UMBRA.25-26-27 AGOSTO 2023-08-15

VENERDI’ 25 AGOSTO:

Ore 16.30

Auditorium Sant’Angelo Convegno “Presenza dei Baglioni a Bastia Umbra e dintorni”, relatore prof. Alessandro Delpriori, Università di Camerino.

Dalle 17.00 alle 19.30

Via Garibaldi. Apertura della Mostra dell’Arte contadina a cura del Centro Sociale Campiglione APS.

Dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Via Garibaldi-Sala Espositiva del Monastero. Mostra della Ceramica “Rinascimento e Arte della Ceramica Umbra” a cura della Strada della Ceramica in Umbria. In esposizione

Ore 18.30

Monastero Monache benedettine di S. Anna. Visita guidata delle Sale del Monastero e della Biblioteca storica. Evento gratuito su prenotazione.

Ore 22.00. Piazza Umberto I, lato ingresso Monastero. Spettacolo di danza moderna “Novilunio” realizzato dalla Compagnia di danza Freefall Dance.

SABATO 26 AGOSTO:

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00

Via Garibaldi-Sala Espositiva del Monastero. Mostra della Ceramica “Rinascimento e Arte della Ceramica Umbra” a cura della Strada della Ceramica in Umbria

Dalle 9.30 per tutta la giornata:

Via Garibaldi/Piazza Mazzini Piccolo Mercato degli Oggetti Antichi. A cura di Car Boot Sale Umbria.

Dalle 17.00 alle 19.30.

Via Garibaldi. Apertura della Mostra dell’Arte contadina a cura del Centro Sociale Campiglione APS.

Dalle 19.00 Via Garibaldi. Degustazioni con i prodotti tipici dell’epoca rinascimentale a cura della Ass. Aido. Evento gratuito aperto alla cittadinanza.

Dalle 21.00 alle 22.00. Chiesa Collegiata di Santa Croce. Visita guidata della Chiesa e delle opere legate al Perugino. Evento gratuito su prenotazione.

Dalle ore 22.00. Piazza Mazzini. Spettacolo rinascimentale con giullari e fuochi. A cura di Accademia Creativa.

DOMENICA 27 AGOSTO:

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Sala Espositiva del Monastero. Mostra della Ceramica “Rinascimento e Arte della Ceramica Umbra”, a cura della Strada della Ceramica in Umbria.

Dalle 17.00 alle 19.30

Via Garibaldi. Apertura della Mostra dell’Arte contadina a cura del Centro Sociale Campiglione APS.

Ore 20.00. Partenza dal Monastero Monache Benedettine, Piazza Mazzini, Via della Rocca. Piccolo corteo storico in costume per le vie del centro storico con cavalieri, dame e tamburini.

Ore 20.15. Giardini della Rocca baglionesca. Banchetto rinascimentale “Alla corte dei Baglioni”. Partecipazione su prenotazione (Segreteria 075 8018203/318, Pro Loco 075 8011493 e 3356789383).

Esibizione Musica Antica con la Anonima Frottolisti.

Esibizione Danza Medioevale con il gruppo Ninphaetatis di Assisi.

L’evento è realizzato con il sostegno della Fondazione Perugia e con il patrocinio della Regione Umbria. In collaborazione con Ass. Aido, Pro Loco, Corale Città di Bastia, Circolo Arci Campiglione APS, Direzione Didattica Statale di Bastia Umbra, Ist. Comprensivo Bastia 1, La Strada della Ceramica in Umbria, Perugia 1416 APS, Teatro dell’Isola Romana, Monastero benedettino S.Anna, Parrocchia di San Michele Arcangelo.