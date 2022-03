Il bastiolo Massimo Morelli ad “Avanti un altro!” non vince ma…

Tra paracalli o parastinchi, tra Martino o Crispino, tra un si siede o si alza, tra il mostro o il piccolo diavolo e tanto altro! Il bastiolo Massimo Morelli non è riuscito a vincere il montepremi. Le ha tentate tutte al gioco “Avanti un altro!”, condotto da Paolo Bonolis e in onda su Mediaset domenica sera.

Arrivato in finale, nell’ultimo gioco l’emozione e l’ansia causate dal tempo che scorreva velocemente, non lo hanno aiutato. Nemmeno l’aver congelato il tempo. Il bastiolo d’adozione, molto conosciuto per la sua attività di sindacalista, è tornato nella sua Bastia Umbra a mani vuote. Se avesse indovinato tutte le domande avrebbe vinto 175 mila euro. E’ stato molto bravo, uno perché è arrivato in finale e due perché rispondere a quelle domande, tutto in un fiato e in pochissimi secondi non è certo facile.

“Felice ed emozionato di aver fatto conoscere anche la nostra Bastia – racconta al ritorno Morelli – ho sottolineato che ci vivo da 20 anni, faccio il sindacalista e lavoro in fabbrica di biscotti che non ho potuto nominare (Colussi ndr). E’ stato emozionante arrivare in finale. Meno non aver portato il montepremi a casa ma l’emozione e l’esperienza è stata incredibile”.