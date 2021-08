Il mondo delle associazioni protagonista con la Giornata del Volontariato

Domenica 29 Agosto a Bastia Umbra tornerà l’appuntamento con la Giornata del Volontariato e delle Associazioni, divenuto ormai una tradizione e inserito nel programma di eventi rEstate a Bastia.

Un’occasione per il mondo associativo che può ritrovarsi in un confronto fattivo ma anche per la città, che può approfondire la conoscenza di realtà operanti a Bastia, con cui dialogare e interagire.

Il programma della giornata inizierà con la partecipazione dei volontari delle associazioni con i vessilli e gli stendardi, il gonfalone comunale, alle ore 9.30 presso la Chiesa di San Michele (Piazza Mazzini), per la partecipazione alla celebrazione religiosa con la Parrocchia di San Michele, in concomitanza sarà ricordato il compatrono San Rocco (Festa 16 agosto). In quella sede, sarà portata la propria testimonianza sull’esperienza maturata in associazione da un volontario impegnato in attività sociali.

Al termine, il corteo delle Associazioni si dirigerà presso il Palazzo Comunale in piazza Cavour, 19, dove alle ore 11.00 si terrà l’incontro dal titolo “Associazionismo istruzioni per l’uso: dal layout organizzativo al reperimento finanziamenti”. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Paola Lungarotti e dell’Assessore alle Politiche Sociali Daniela Brunelli, sarà fatta dai referenti comunali una panoramica del quadro associativo locale e del ruolo delle consulte.

L’incontro sarà integrato dall’intervento di due esperte, le dott.sse Elena Gentilini e Eleonora Santini, di Progetto Arcadia, una realtà che si occupa di progettazione per lo sviluppo e l’innovazione per il Terzo Settore oltre che per enti pubblici e privati, aziende. Si approfondiranno gli argomenti materia del Terzo Settore come la riforma normativa, le agevolazioni fiscali, i canali di finanziamento; uno strumento che l’Amministrazione Comunale vuole fornire alle associazioni per aumentare l’autonomia e le capacità di “movimento” delle singole realtà associative nella vita culturale e sociale della città.

Il programma della manifestazione si svolgerà in osservanza delle normative imposte dal Covid-19.