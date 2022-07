Search for: Search Button

Musica, sport e divertimento per i più piccini. Bastia Estate a Colori dal 1 al 6 agosto

Lunedì 1 agosto, ore 21.00 – Circolo XXV Aprile

LA TERRA È TUA COMPAGNA​

A cura di Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” Bastia Umbra e Lettrici Volontarie.

Nati per Leggere è un progetto che propone gratuitamente attività di lettura, per bambini da 0 a 6 anni, costituendo un’esperienza importante per il primo approccio a questo mondo e per il loro sviluppo cognitivo.

Tu porta un cuscino, al resto pensiamo noi!

Martedì 2 agosto, ore 21.00 – Chiostro delle Monache Benedettine di Sant’Anna

PICCOLO FAREMUSICA FESTIVAL #3 – Concerto Blu

A cura dell’ Associazione faremusica.eu

Blu, come la notte. Misteriosa, silenziosa, con il suo carico di sogni, pensieri, silenzi, paure. Ma la notte è anche il momento della fiaba, dell’ispirazione. Immerso in una delicatissima atmosfera di luce, il Maestro Egidio Flamini eseguirà al Pianoforte una serie di sue composizioni ispirate alle stelle, alla luna, al silenzio dello spazio profondo, narrando storie di luoghi lontani e raccontando di quei momenti della notte in cui il silenzio è tale da riuscire a sentire il battito del proprio cuore.

Mercoledì 3 agosto ore 21.00 Piazza Mazzini

BASTIA UMBRA WORK OUT SUMMER EDITION

A cura di Associazione Amici di Spello

Prenotato la cuffia online: https://www.eventbrite.com/…/biglietti-bastia-workout…oppure inviaci una mail amicidispello@gmail.com o messaggio con nome, cognome e recapito telefonico.

I posti sono limitati

Costo 10,00 incluso cuffie e bottiglietta acqua con sali minerali.

Una Camminata arricchita da esercizi di Fitness dinamico e statico, svolta lungo percorsi caratterizzati dalle bellezze artistiche e culturali di Bastia Umbra.

Il tutto avverrà sotto la guida esperta di due Coach e di un Team qualificato che, grazie all’utilizzo di Cuffie con sistema di diffusione Wireless, conferirà tantissima Energia ad ogni partecipante…

Giovedì 4 agosto, ore 21.00 Chiostro delle Monache Benedettine di Sant’Anna

PICCOLO FAREMUSICA FESTIVAL #4 – Concerto Viola​

A cura dell’ Associazione faremusica.eu

Marco Mariotti chitarra elettrica, Massimo Pucciarini pianoforte, Marco Marino basso elettrico e Alessandro Giampaoli batteria. Questa la formazione vincente per la quarta serata del Piccolo Faremusica Festival.

​Circolo di Ospedalicchio ore 18.00

Per i Giovedì in circolo GIORNATA DELLO SPORT​​​ IN ALLEGRIA

A cura di Fare Cooperativa sociale – Partner le Ass. Sportive

Le Associazioni sportive del Comune metteranno al servizio di bambini e ragazzi la loro formazione e le loro competenze per passare insieme una giornata in allegria.

L’obiettivo è quello di far vivere ai nostri bambini e ragazzi l’attività fisica come esperienza giocosa e ricreativa, insieme e all’aria aperta.

​Sabato 6 agosto, ore 21.00 – Chiostro delle Monache Benedettine di Sant’Anna

PICCOLO FAREMUSICA FESTIVAL #5 – Concerto Rosa

A cura dell’ Associazione faremusica.eu

La serata conclusiva del Piccolo Faremusica Festival con il duo Elga Buono flauto e Simona Granelli pianoforte.

BASTIA ESTATE A COLORI!

Dal 2 giugno al 29 agosto Bastia si colora di Spettacoli, divertimento e sostenibilità, per grandi e piccini!

Scopri il programma su www.visitbastiaumbra.it/