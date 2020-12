Natale di luce a Bastia, un filo di speranza con il boschetto natalizio

Si respira un pizzico di normalità a Bastia Umbra. Ieri sera durante l’accensione del boschetto natalizio in Piazza Mazzini questo si è pensato. Poi la presenza delle mascherine e la distanza di sicurezza fanno tornare con i piedi per terra. Ancora non siamo fuori pericolo e quindi bisogna continuare a mantenere alta la guardia per non cascarci più: troppi malati, tanti i morti a causa del covid.

Cinque abeti e piante stagionali. Quattro dei cinque alberi di Natale sono stati addobbati con le luci dei quattro Rioni, un gesto anche economico che i rionali e l’Ente Palio dedicano alla città rinunciando ai contributi che venivano assegnati per la realizzazione del Concorso Alberi artistici dei Rioni, viste le difficoltà oggettive imposte dal Covid.

Bastia Umbra, nonostante la tristezza e la sofferenza di questo anno vuole rendere il Natale diverso, un Natale di luce. “Ci sono due modi di diffondere la luce: essere la candela oppure lo specchio che la riflette”. E’ quanto ha detto il sindaco di Bastia Umbra. “Diamoci questo segnale di speranza. Il Natale 2020 non sarà un Natale di incontri di piazza, di abbracci e strette di mano, ma “non dobbiamo sentirci tristi per questo: la sera nelle proprie case ci basterà affacciarci alla finestra e vedere la Luce per riconfermare la bellezza del Natale, sentirci felici e rinnovare il nostro amore alla vita”.

“La scelta di dare speranza anche con le luminarie – continua il sindaco -, pur con tutte le limitazioni e le sofferenze, ha lo scopo di alimentare un po’ dell’atmosfera natalizia sia per i singoli che per le attività e la comunità. Nella mia vita personale più volte sono stata costretta a scelte difficili, apparentemente di controsenso se non di insensibilità, ma ho sempre pensato non solo a ciò che avevo perso, e su questo non entro nel merito, ma anche a quello che avevo e meritava tutto il mio impegno e la mia disponibilità, anche la risata, anche il tornare ad una apparente vita di normalità. Dobbiamo credere che c’è sempre in fondo al tunnel una luce di speranza”.

Dal 21 novembre 2020 al 6 gennaio 2021 sul sito www.bastianatalediluce.it, sulle pagine Instagram – bastianatalediluce – e Facebook – Bastia Natale di Luce, sarà organizzata una “Vetrina virtuale” dove le attività commerciali promuoveranno i loro prodotti e i loro servizi, per incrementare il commercio nel nostro territorio.

Facciamo crescere la nostra città, compriamo nella nostra città. L’Amministrazione Comunale, la Confcommercio, Consorzio Bastia City Mall, Confesercenti e Fipe, propongono anche per il Natale 2020 iniziative che hanno lo scopo di rendere la nostra città più bella, più attrattiva, pur essendo un Natale speciale, un Natale che avvolge le nostre paure ma anche tutte le nostre speranze.

“Un Natale di Luce” intende celebrare i momenti magici della Festa, facendo diventare la nostra città, grazie alla tecnologia, una community virtuale che può stringersi a sé, fare acquisti sul proprio territorio, condividere emozioni, scambiarsi doni, affetto, auguri sinceri, anche senza toccarsi, in un così assurdo momento storico in cui la distanza non rappresenta solo un ostacolo, ma anche un impegno civile.

“Dobbiamo guardare avanti, andare avanti, sempre salvaguardando la salute, il lavoro, l’istruzione dei nostri ragazzi. Per questo abbiamo pensato alla Luce, ad un simbolo non solo di speranza ma di un domani migliore per tutti noi, un domani che inizia da oggi. Alla fine del tunnel c’è sempre la luce. Ecco perché abbiamo scelto la “Luce” come tema delle festività natalizie.

Dentro il cuore la magia del Natale riscalda questa atmosfera distanziata e apparentemente vuota.