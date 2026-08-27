Porchetta di Costano, gusto e proteine protagonisti alla Sagra

Tradizione umbra, buona tavola e musica nel cuore di Costano
📌 FLASH NEWS – Porchetta protagonista alla Sagra di Costano: proteine, tradizione umbra, specialità gastronomiche, volontariato e grandi serate musicali.
C’è un profumo che in questi giorni racconta Costano prima ancora della musica, delle luci e delle tante persone che raggiungono la frazione di Bastia Umbra. È quello della porchetta, protagonista della storica Sagra organizzata dal Gruppo Giovanile di Costano APS, presieduto da Simone Bordichini.
Un appuntamento che rappresenta un’occasione per assaggiare una delle specialità più conosciute della tradizione gastronomica umbra, preparata secondo una cultura artigianale tramandata nel territorio da generazioni.
E per chi associa automaticamente la porchetta soltanto a un alimento “pesante”, può essere interessante conoscerla anche dal punto di vista nutrizionale.
Porchetta, non soltanto gusto: è una fonte di proteine
La porchetta è innanzitutto carne suina e, come tale, rappresenta una fonte di proteine di elevato valore biologico. Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare e contengono gli aminoacidi essenziali necessari all’organismo.
La carne suina apporta inoltre importanti micronutrienti, comprese vitamine del gruppo B, ferro, zinco e selenio.
Naturalmente la composizione cambia in relazione alla parte servita e alla quantità di grasso presente. Proprio questa variabilità rende difficile attribuire alla porchetta un unico valore calorico valido per qualsiasi preparazione e porzione.
Una cosa, però, merita di essere sottolineata: nella porchetta tradizionale i carboidrati sono praticamente assenti, purché nella preparazione non vengano utilizzati ingredienti contenenti zuccheri o carboidrati aggiunti.
Pochissimi carboidrati nella carne servita al piatto
Questo aspetto può sorprendere chi osserva soprattutto l’aspetto ricco e invitante della porchetta.
Carne di maiale, sale, pepe, aglio ed erbe aromatiche non costituiscono infatti una fonte significativa di carboidrati. Consumata al piatto, senza pane o altri accompagnamenti ricchi di carboidrati, la porchetta presenta quindi caratteristiche molto differenti da pasta, pizza, dolci o prodotti da forno.
Questo non significa naturalmente che possa essere consumata senza limiti: grassi, calorie e sale devono essere considerati all’interno dell’alimentazione complessiva.
Significa però che una porzione adeguata può trovare spazio in una dieta varia, permettendo di concedersi il piacere di una specialità tradizionale senza trasformare un alimento in qualcosa da temere.
Anche chi controlla la glicemia può scegliere con consapevolezza
Il ridottissimo contenuto di carboidrati della carne è interessante anche per chi presta particolare attenzione alla glicemia.
Per una persona con diabete, infatti, la porchetta non deve essere considerata automaticamente un alimento proibito. Per chi deve controllare la glicemia, dunque, la possibilità di scegliere consapevolmente quantità e accompagnamenti consente di non rinunciare necessariamente al piacere della tradizione.
Una buona occasione per assaggiarla proprio a Costano
E se c’è un luogo dove vale la pena scoprire questa specialità, è proprio Costano, terra storicamente legata ai porchettai e a una tradizione che continua a essere trasmessa alle nuove generazioni.
Durante la Sagra la porchetta diventa il punto di partenza di una proposta gastronomica più ampia. Gli stand permettono infatti di trascorrere una serata all’insegna della cucina, della convivialità e della musica.
La manifestazione diventa così anche un invito semplice: venire a Costano, sedersi insieme e assaggiare la porchetta nel luogo che ne ha fatto uno dei propri simboli.
Non serve trasformare un prodotto tradizionale in un alimento “miracoloso” per apprezzarlo. È sufficiente conoscerlo meglio, scegliere la propria porzione e inserirlo con buon senso nell’alimentazione.
Il profumo della porchetta e poi tutti davanti al palco
La gastronomia è infatti soltanto una parte dell’esperienza offerta dalla Sagra.
Il programma continua con serate dedicate alle orchestre da ballo e agli spettacoli musicali, mantenendo quel carattere popolare che negli anni ha fatto incontrare sotto lo stesso palco generazioni differenti.
Il 27 agosto è protagonista Manuel Malanotte, mentre il 28 agosto arriva 80 Voglia di Italia, live show dedicato alla musica italiana e alle atmosfere degli anni Ottanta.
Il 29 agosto sarà quindi la volta di Renzo Biondi, mentre il gran finale del 30 agosto sarà affidato a Castellina Pasi, nome storico della tradizione delle grandi orchestre da ballo.
Una formula che permette di arrivare nel pomeriggio o in serata, cenare negli spazi della festa e poi continuare con musica e spettacolo.
Dietro ogni piatto c’è il lavoro dei volontari
C’è infine un ingrediente della Sagra che non compare in nessuna ricetta: il volontariato.
Dietro ogni serata lavora una vera organizzazione comunitaria. Uomini, donne, ragazzi, ragazze e giovanissimi collaborano affinché migliaia di visitatori possano essere accolti negli spazi della manifestazione.
È una macchina organizzativa costruita sull’esperienza, ma soprattutto sulla capacità di trasferire conoscenze e responsabilità da una generazione all’altra.
Ed è forse questo il modo migliore per capire perché una Sagra dedicata a un alimento possa continuare a richiamare pubblico dopo tanti anni.
A Costano una serata che comincia dalla tavola
La Sagra della Porchetta di Costano offre dunque ancora diversi motivi per raggiungere la frazione di Bastia Umbra: la porchetta appena tagliata, le altre specialità proposte dagli stand, le orchestre, gli spettacoli e soprattutto l’atmosfera di una festa costruita dalla comunità.
E anche dal punto di vista nutrizionale la porchetta può essere guardata senza inutili demonizzazioni: apporta proteine di qualità e micronutrienti e, consumata da sola, contiene carboidrati in quantità praticamente trascurabile. La Sagra offre allora l’occasione giusta per concedersi un assaggio e riscoprire una tradizione nel luogo in cui continua a essere custodita.
Perché andare a Costano significa certamente mangiare porchetta, ma significa anche entrare per una sera dentro una festa fatta di sapori, musica, volontariato e persone.
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