Presto la premiazione del concorso fotografico #vediamobastiaumbra

Sempre nella rassegna R-Estate a Bastia il Comune di Bastia Umbra ha promosso il contest fotografico #vediamobastiaumbra su Instagram “Foto ed emozioni della nostra città” iniziato il 15 luglio, terminato il 30 agosto. Un ringraziamento particolare dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale ai partecipanti che hanno pubblicato non solo immagini ma tratti dei luoghi più significativi di Bastia Umbra.

A breve sarà comunicata la data ed il luogo della premiazione. A tutti i partecipanti sarà data comunicazione via mail. I primi 9 classificati in base ai like e alla giuria giudicatrice saranno pubblicati sul nuovo portale del Comune di Bastia Umbra. Le opere dei primi tre classificati saranno esposte all’interno della Casa Comunale ristrutturata.

Con cene, aperitivi, cocktail, con angoli musicali nel centro storico, sono iniziati i Venerdì sotto le Stelle, una delle novità della rassegna R-Estate a Bastia. Nata dalla collaborazione dell’Amministrazione comunale con Confcommercio, Confesercenti, FIPE e tanti altri attori del territorio, con l’intento di tornare insieme, con la voglia di ripartire. Venerdì dopo venerdì ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie all’aperto, esercizi in piazza nei chioschi e angoli musicali hanno accompagnato la nostra estate.

La spinta a continuare il 4, l’11 e il 18 settembre tempo permettendo, è stato il successo che l’iniziativa ha avuto nel mesi di luglio e agosto, l’interesse dei cittadini e dei pubblici esercizi. Continuare per continuare a valorizzare il nostro territorio, con la responsabilità di tutti, sempre nel rispetto delle regole, delle normative di sicurezza con misure di protezione e presidi messi a disposizione nel centro storico, seguendo le indicazioni del personale della security e della Polizia locale.