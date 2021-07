rEstate a Bastia, il programma degli eventi della settimana

Tutti gli appuntamenti della settimana e le modalità di partecipazione in sicurezza alla programmazione di rEstate a Bastia.

Martedì 27.07 – h 21.00

Chiostro Monastero benedettino di Sant’Anna

FAREMUSICA SUMMER FESTIVAL #2 — HAUSMUSIK:

La musica per Violoncello e Pianoforte nell’Ottocento tedesco.

Paolo Andriotti, violoncello

Lucia Sorci, pianoforte

Musiche di Beethoven, Romberg, Mendelssohn e Schumann

Concerti a cura dei Maestri della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra

Secondo appuntamento per FAREMUSICA SUMMER FESTIVAL, questa volta al centro del concerto c’è l’Hausmusik ma cosa si intende esattamente? Forse musica fatta nel salotto di casa? Musica da camera? Il termine tedesco è in realtà intraducibile in italiano. “Hausmusik” è un modo di fare musica tipico dell’Ottocento tedesco e austriaco.

Di quell’epoca e di quei luoghi lontani vogliamo evocare il piacere di suonare insieme e di condividere questa musica intima con un pubblico complice. Si inizia con Beethoven e la sua brillante “Sonata op. 17”, inizialmente scritta per corno nel 1800 e poi arrangiata anche per violoncello e pianoforte, che ebbe da subito un successo strepitoso, tanto che Beethoven e il famoso virtuoso di corno Giovanni Punto furono costretti a rieseguirla da capo alla sua prima esecuzione a Vienna.

Ancora sapori viennesi nel “Divertimento sopra temi popolari austriaci” di Bernhard Romberg, violoncellista molto stimato da Beethoven e grande innovatore dello strumento. Entriamo in atmosfere più romantiche con la “Romanza senza parole op. 109” di Felix Mendelssohn, dapprima sognante e poi appassionata.

E per concludere l’integrale delle composizioni per violoncello e pianoforte di Robert Schumann, meraviglioso esempio di Hausmusik: si passa dal lirismo più nostalgico agli slanci più impetuosi e ancora allo humor, contrasti tipici della musica di Schumann, in un nucleo di tre composizioni (“5 Pezzi in stile popolare op. 102”, “Adagio e Allegro op. 70” e “Pezzi fantastici op. 73”) destinate a un consumo privato, quasi una musica del focolare domestico che scalda i cuori di chi ascolta.

L’ingresso è gratuito, è possibile prenotare un posto al link: bit.ly/FAREMUSICA2

L’evento è promosso dal Comune di Bastia Umbra ed è organizzato da FAREMUSICA e Cooperativa Sociale FARE.

Giovedì 29.07 – h 21.00

Chiostro Monastero benedettino di Sant’Anna

FAREMUSICA SUMMER FESTIVAL #2 — PUCCETTINO INCONTRA CARMEN

Elga Buono, flauto

Simona Granelli, pianoforte

Musiche di Rota, Fauré, Chaminade e Borne

Concerti a cura dei Maestri della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra.

Terzo ed ultimo appuntamento con i concerti del Faremusica Summer Festival. In questa occasione le protagoniste saranno Elga Buono al Flauto e Simona Granelli al Pianoforte. Il programma è quanto mai interessante, tutto in bilico tra Italia e Francia, tra ‘800 e 900.

L’ingresso è gratuito, è possibile prenotare un posto al link: bit.ly/FAREMUSICA3

L’evento è promosso dal Comune di Bastia Umbra ed è organizzato da FAREMUSICA e Cooperativa Sociale FARE.

Giovedì 29.07 – h 21.00

Piazza Cavour – spazio antistante il Municipio

LA BIBLIOTECA VA IN CITTÀ “DAL SILENZIO NASCONO STORIE” Spettacolo di narrazione e musica. Con Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia. Partner Sistema Museo. Prenotazione obbligatoria: 075 8005325; bibliotecabastia@sistemamuseo.it

Venerdì 30.07 – h 18.00

Giardini Lucio Castellini “Camacho”

LUDOGIARDINI: GIOCHI DA TAVOLO E GIOCHI DI RUOLO

Dal Tenda, casa editrice e di distribuzione a livello nazionale, con sede a Bastia Umbra, si occuperà di fornire una ampia ludoteca in occasione della giornata “Ludogiardini: Giochi da tavolo e giochi di ruolo “. I giochi saranno a disposizione di chiunque voglia approfittarne: potrete accomodarvi ai tavoli e giocare liberamente.

Lo staff di Ideattivamente sarà a disposizione per la spiegazione dei giochi, in modo da consentire anche ai meno “preparati in materia” di avvicinarsi al mondo ludico con grande semplicità. I giochi a disposizione saranno per tutte le età (dai 3 anni fino agli anziani) e per tutti i gruppi di gioco (dal singolo giocatore ai gruppi di 16 persone ed oltre).

L’ingresso è gratuito, è possibile prenotare un posto al link: bit.ly/LUDOGIARDINI. L’evento è promosso dal Comune di Bastia Umbra ed è organizzato da Dal Tenda, Ideattivamente e Cooperativa Sociale FARE.

Venerdì 30.07 – h. 21.00

Piazza Mazzini. WEEKEND SOTTO LE STELLE.

Partner Riverock

Sabato 01.08 – h 18.00

Giardini Lucio Castellini “Camacho”

ESTEMPORANEA DI PITTURA

Domenica 1 Agosto si svolge presso i Giardini Pubblici Lucio Castellini “Camacho” un’estemporanea di pittura con la consegna del Premio artistico LA CITTÀ PRENDE IL VOLO. La premiazione è inserita all’interno dell’evento organizzato dall’Associazione Culturale Gruppo Amici Arte e Ciao Umbria, col patrocinio della Pro Loco di Bastia, del Comune di Bastia, all’interno di rEstate a Bastia 2021, il programma estivo organizzato dalla Cooperativa Sociale FARE per conto dell’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra.

Il premio artistico è il momento culmine dell’estemporanea che inizia già alle ore 9:30 con la timbratura dei supporti, presso il Green Bar all’interno dei giardini pubblici. Alle ore 18.00 ci sarà poi la premiazione delle opere con l’esposizione.

Per chi volesse partecipare al concorso la quota di partecipazione è di 20 euro, comprensiva del pranzo. Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando al link: bit.ly/ESTEMPORANEAPITTURA

L’evento è promosso dal Comune di Bastia Umbra ed è organizzato da PRO LOCO Bastia Umbra, Ciao Umbria e Amici dell’Arte e Cooperativa Sociale FARE.

Giardini Lucio Castellini “Camacho” – Via Marconi

Da Lunedì 26 a Domenica 1 Agosto, ore 21.15 Cinema d’estate. Partner Cinema Esperia Bastia

Programmazione su FB cinema esperia bastia e www.cinemaesperiabastia