rEstate a Bastia, il programma della settimana dal 16 al 24 Agosto

Tutti gli appuntamenti della settimana e le modalità di partecipazione in sicurezza alla programmazione di rEstate a Bastia.

Giovedì 19 agosto ore 21.00

Costano

Letture sotto le stelle: “Il bue, il re e la quercia gigante” con Alessandra Comparozzi e Birba Chi Legge

Secondo appuntamento con la valigia delle storie di Alessandra Comparozzi. Stavolta la serata si terrà a Costano e i bambini saranno nuovamente accompagnati all’interno del magico mondo della narrazione tramite la voce di Alessandra e le bellissime immagini di tanti libri illustrati.

Un bambino piccolo come un cecio, un minuscolo re in cerca della sua principessa e una quercia dalla chioma gigantesca sono tra i protagonisti di questo scoppiettante appuntamento con le storie per voce e immagini rivolto a bambini e bambine di tutte le età. L’ingresso è gratuito, è possibile prenotare un posto al link: bit.ly/Birbachilegge2. A chi partecipa è richiesto di portate un telo o dei cuscini per stendersi e godersi i racconti di Alessandra Comparozzi!

L’evento è promosso dal Comune di Bastia Umbra ed è organizzato da Birba chi legge e Cooperativa Sociale FARE.

Venerdì 20 agosto ore 21.00

Piazza Mazzini

Weekend Sotto le Stelle: Zastava Orkestar Live

Un altro momento di musica live in piazza Mazzini, questa volta si tratta di uno spettacolo di Musica Balkanica Itinerante. Il gruppo è composto da elementi provenienti da alcune tra le migliori Orchestre dell’ Alta Maremma e non solo. Gli strumenti usati sono rigorosamente acustici (ottoni, fiati e percussioni). Il repertorio prevede brani della Tradizione Popolare Balcanica oltre ad arrangiamenti e composizioni originali.

Le esibizioni, evocative di atmosfere e situazioni ispirate ai film di Kusturiça, sono piuttosto movimentate e spaziano tra Musica Teatro e Giocoleria coinvolgendo attivamente il pubblico, grazie anche all’ottimo feeling tra i componenti dell’Orkestra, ormai da 22 anni insieme a lavorare al progetto. Prosegue l’attività di ristorazione ed enogastronomia, bar, spazio allestito con delle casette mobili o chioschi in piazza Mazzini.

L’evento è promosso dal Comune di Bastia Umbra ed è organizzato da Riverock Produzioni.

Sabato 21 agosto

Centro storico di Bastia Umbra

Week-end Sotto le Stelle

Promosso dal Comune di Bastia Umbra, Assessorato alla Cultura, Turismo e promozione del territorio, Partner Riverock.

Animazione musicale nel centro storico, attività di ristorazione ed enogastronomia con la chiusura parziale del centro storico, dalle ore 19.30 con band musicali e offerta gastronomica sia da parte delle attività di enogastronomia e bar che con uno spazio allestito con delle casette mobili o chioschi in piazza Mazzini.

Domenica 22 agosto ore 21.00

Giardini Pubblici Lucio Castellini “Camacho”

Ecosunday: Bicinbastia- “In bici con mamma e papà facciamo respirare la città!”

Evento promosso dal Comune di Bastia Umbra ed organizzato da Associazione Incantico con U.C. Bastia, Velo Club Bastia e Cooperativa Sociale FARE.

Cosa c’è di meglio per le famiglie di una domenica dedicata alla bicicletta? Una mattina in grado di accontentare grandi e più piccoli a cominciare dalla sbiciclettata e la mostra delle bici storiche dalle 9.30, fino ad arrivare allo spettacolo e laboratorio di KAMISHIBAI delle 11! Un evento importante per la città di Bastia, anche dal punto di vista ecologico! Per la penultima Ecosunday di rEstate a Bastia 2021 parte dai Giardini “Camacho” la Sbiciclettata, un percorso ciclistico aperto a tutti, amatori e più esperti, per godersi la città in modo eco-friendly.

Oltre al percorso in bicicletta sarà anche possibile vedere dei mezzi storici, portati dalle associazioni organizzatrici dell’evento! LINK PER PRENOTARSI: bit.ly/SbiciclettataBastia.

Per il Kamishibai saremo invece con “Mamma Gianna” che presenta, col suo teatro di carta itinerante, IL SIGNOR FORMICA! Poi, dopo l’ascolto, largo alla creatività con forbici, carta, frottage e collage. LINK PER PRENOTARSI: bit.ly/Kamishibai_Bastia

Sondaggio vietato ai maggiori di 18 anni e call per Storytelling Digitale Iscrizioni ai link sotto indicati fino al 20 agosto

La Cooperativa Sociale Fare insieme all’Istituto Comprensivo Bastia 1, gli street artist Matteo Fronduti, Luca Cometti, David Lanzi e Andrea Santi e con la promozione del Comune di Bastia Umbra, indicono un sondaggio e un bando dedicati ai più giovani. L’idea è nata dalla volontà di portare i ragazzi al centro della città e del cambiamento, partendo dal fatto che sono loro ad avere nelle mani il futuro di questi luoghi. In vista della realizzazione di un murales sulla parete di fronte al Viale Umbria la Scuola Media “Colomba Antonietti” di Bastia Umbra, è stato pubblicato sul profilo instagram di rEstate a Bastia un sondaggio “Vietato ai minori di 18 anni”. I giovanissimi sono chiamati a scegliere un tema fra 3 opzioni, intorno a cui ruoterà l’opera di street art che sarà realizzata. Per votare è possibile visitare il link: bit.ly/SondaggioVM18AnnI.

La seconda opportunità riguarda invece un massimo di 10 ragazzi fra i 14 e i 18 anni che vogliano, dal 23 al 4 settembre, imparare come documentare la realizzazione di un’opera d’arte attraverso i social media. Questo “digital storytelling” si svolgerà in affiancamento ad un esperto di social media, che insegnerà ai ragazzi come sfruttare le peculiarità di questi mezzi per raccontare un processo creativo. Un’occasione gratuita per sviluppare nuove competenze e uno sguardo professionale e costruttivo sul mondo dei social media, raccontando la realizzazione del murales alla Scuola Media “Colomba Antonietti”. Per partecipare al bando è possibile visitare il link: bit.ly/BastiaCallStorytelling Martedì 24 agosto ore 21.00 Terza Tappa — Centro di Bastia, partenza da piazza Mazzini e arrivo ai Giardini Pubblici Lucio Castellini “Camacho” Cercando la Bastia del tempo che fu… racconti, aneddoti e personaggi di una gente in cammino! Di e con Rodolfo Mantovani Terzo e ultimo appuntamento con il percorso di narrazione teatrale itinerante di e con Rodolfo Mantovani.

Il viaggio nella storia della città non può che concludersi nel centro di Bastia: si partirà da Piazza Mazzini per arrivare ai Giardini Pubblici, dove verranno proiettati dei filmati inediti del Palio di San Michele degli anni 60/70, messi a disposizione dalla Pro Loco di Bastia Umbra. L’iniziativa “Cercando la Bastia del tempo che fu” nasce per far conoscere agli abitanti e amici della città di Bastia Umbra alcuni interessanti aspetti del territorio e dei suoi personaggi. In un viaggio che vede interessate anche le due frazioni di Costano e Ospedalicchio, si incontrano modi di dire, racconti, esperienze vissute e cenni storici che rimandano agli appassionati una visione più ampia e variegata dell’identità e e delle usanze di questo territorio. Un’occasione interessante per poter apprendere qualche curiosità in più, tra storia e ricordi di un tempo lontano, che vive ancora nello spirito dei suoi abitanti animati da vivacità all’insegna del buon umore.

Una storia in 3 tappe scritta e magistralmente narrata da Rodolfo Mantovani. L’ingresso è gratuito ma c’è un limite di 70 posti.

Si consiglia perciò di prenotare un posto il prima possibile al link: bit.ly/CercandolaBastiachefu_Centro

L’evento è promosso dal Comune di Bastia Umbra ed è organizzato da Rodolfo Mantovani e Cooperativa Sociale FARE.

Prosegue il Cinema d’estate presso i Giardini Pubblici Lucio Castellini “Camacho” in Via Marconi, ore 21.15 Partner Cinema Esperia Bastia

Programmazione su FB cinema esperia bastia e www.cinemaesperiabastia.it/

Tutti gli eventi di rEstate a Bastia al link: bit.ly/Programma_rEstateaBastia2021