Torna il Presepe vivente nel Borgo Antico dei Baglioni a Bastia Umbra

Torna il Presepe vivente nel Borgo Antico dei Baglioni a Bastia Umbra. Il 18 dicembre e il 6 gennaio dalle 16.00 alle 20.00 i vicoli del centro storico si animeranno di antichi mestieri, di solidarietà, pace, inclusività e amicizia. Tra le botteghe, rappresentazioni teatrali itineranti con grandi e piccini.

Una partecipazione corale della città con la partecipazione della Direzione Didattica, dell’Istituto Comprensivo Bastia 1, dell’IIS Polo Bonghi di Bastia, degli insegnanti, dei nidi comunali, delle Associazioni, dei privati , dei residenti, del Comitato organizzatore del Presepe vivente, con i rioni con le sartorie, l’ Ente Palio, la Pro Loco, la Parrocchia, la Ludoteca comunale, le Cooperative sociali, il Giunco, Unilibera, il Centro San Michele, la Biblioteca Alberto La Volpe, il Gruppo Amici dell’arte e Ciao Umbria.

Attori, cantori, artigiani realizzeranno una rievocazione storico religiosa in via Colomba Antonietti, Piazzetta Masi, via Stretta, Piazzetta Matteotti, via del Teatro, piazzetta Umberto I e Auditorium Sant’Angelo che accoglierà la Natività. Alle ore 16.30 si inizierà la manifestazione con il Concerto della scuola primaria Giuliani di Costano.

Per la prima volta, durante queste festività natalizie, si realizzerà il Presepe vivente anche a Costano, il 26 dicembre e il 7 gennaio, organizzato dall’Oratorio “Sacra famiglia”, dalle 17.00 alle 22.00. Dall’Oratorio via Duilio Lunghi, un percorso che permetterà al visitatore di scorgere le varie ambientazioni e le botteghe dei vecchi mestieri, soffermandosi infine alla grotta della Natività. Un viaggio nella bellezza dei Presepi che continua verso il bellissimo Presepe in Piazza Bruno Buozzi ad Ospedalicchio, verso la mostra con opere sulla natività che potrà essere visitata presso la Chiesa di Santa Croce, l’inaugurazione venerdì 16 dicembre alle ore 16.00. Tutto il programma: www.visitbastiaumbra.it