Torna la castagnata in piazza della Pro Loco di Bastia Umbria

Come ogni anno torna la Castagnata in piazza organizzata dalla Pro Loco di Bastia Umbra. Quest’anno si terrà in una nuova location temporanea; in considerazione infatti dei lavori che stanno interessando la piazza antistante la chiesa, quest’anno le castagne saranno distribuite nella piazza Cavour, accanto al Municipio.

Come è consuetudine, potrete acquistare ottime castagne con il vino novello, ma anche altre pietanze speciali, come la torta con salsicce o la bruschetta con l’olio nuovo direttamente dalla tenuta agricola di Sant’Angelo in Panzo.

Quest’anno poi la Pro Loco avrà il piacere di distribuire anche il calendario 2024, che sarà dedicato agli antichi mestieri di una volta, con personaggi “famosi” dell’antica e prospera Bastia. La Pro Loco vi aspetta numerosi!