Un Piano in Piazza per Te anima l’estate a Bastia Umbra

Musica libera in piazza Mazzini a Bastia Umbra d’estate

Bastia U., 9 giugno 2026 – Un Piano in Piazza per Te è uno dei format centrali di Bastia Aria d’Estate 2026, pensato per portare la musica nel cuore della città e renderla accessibile a tutti. L’iniziativa, promossa dal Comune di Bastia Umbra attraverso l’Assessorato al Settore Cultura, Turismo e Promozione del Territorio, trasforma Piazza Mazzini in uno spazio di incontro e creatività. A partire da giovedì 11 giugno, un pianoforte sarà collocato in piazza e messo a disposizione di cittadini, musicisti, studenti e curiosi, senza prenotazione e senza selezioni. L’obiettivo è chiaro: favorire momenti spontanei di socialità, valorizzare gli spazi pubblici e rafforzare il senso di comunità attraverso il linguaggio universale della musica. La piazza diventa così un palcoscenico informale, dove chiunque può sedersi, suonare e condividere la propria esperienza con chi è presente.

L’iniziativa si svolge in Piazza Mazzini, nel centro storico di Bastia Umbra, in una fascia oraria pensata per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori. Il pianoforte sarà disponibile dalle ore 17.00 alle ore 20.00, in diversi pomeriggi distribuiti lungo tutta l’estate 2026.

Il calendario prevede appuntamenti nei mesi di giugno, luglio e agosto. A giugno il pianoforte sarà in piazza l’11, 12, 13, 14, 29 e 30. A luglio l’iniziativa proseguirà l’1, 2, 3, 5, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 23 e 30. Ad agosto sono in programma le date del 2, 6, 7 e 9.

In questo modo la proposta si inserisce stabilmente nella vita quotidiana della città, offrendo numerose occasioni di partecipazione.

La formula è volutamente semplice. Il pianoforte è a disposizione di chi desidera suonare, anche solo per pochi minuti. Non è richiesto alcun livello minimo di preparazione: possono esibirsi professionisti, allievi delle scuole di musica, autodidatti o persone che vogliono provare per la prima volta a suonare in pubblico. Inoltre, l’invito si estende a chi porta con sé altri strumenti. È possibile creare piccoli ensemble estemporanei, dare vita a brevi jam session o accompagnare il pianoforte con voce, chitarra, fiati o percussioni. Così, di volta in volta, la piazza si anima con combinazioni sonore sempre diverse, frutto dell’incontro tra persone che spesso non si conoscono ma condividono la stessa passione.

Un Piano in Piazza per Te si inserisce nella strategia con cui Bastia Umbra sta ripensando l’uso degli spazi pubblici, puntando su cultura, partecipazione e qualità della vita urbana. La musica diventa strumento per rendere la piazza un luogo vissuto, accogliente e riconoscibile, capace di attrarre residenti e visitatori.

Come sottolinea l’Assessore alla cultura Paolo Ansideri, l’iniziativa mira a rendere la pratica musicale un’esperienza condivisa, non riservata ai soli addetti ai lavori. Piazza Mazzini viene concepita come palcoscenico aperto, dove ogni cittadino può contribuire a costruire l’atmosfera della città, portando il proprio talento o semplicemente la propria presenza.

In definitiva, Un Piano in Piazza per Te offre a Bastia Umbra un’estate all’insegna della creatività, della partecipazione e della convivialità, con un pianoforte al centro della piazza e tante storie pronte a essere suonate insieme, come riporta il comunicato del Comune di Bastia Umbra.