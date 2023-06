Fonte Moncioveta, magica memoria storica di Bastia Umbra, rinasce come “luogo del cuore”

«Ieri mattina, insieme alla Dirigente e ad altro personale dei Lavori Pubblici, è stata effettuata una significativa scoperta: la Fonte di Moncioveta è ancora lì, intatta nel suo luogo d’origine. Accompagnati dal Direttore dei lavori, l’architetto Paolo Vinti, abbiamo potuto ammirare questa preziosa testimonianza storica, nonostante le sue attuali condizioni che richiedono un intervento di ripristino, come mostrato nella fotografia».

Sono le parole del sindaco di Bastia Umbria, Paola Lucaroni che aggiunge: “La fonte continua a emanare un fascino sorprendente, creando un’atmosfera quasi mitica e rappresentando il connubio gratificante tra l’uomo e la natura. È un luogo in cui le persone possono ritrovarsi, sia con gli altri che con se stesse».

| di Marcello Migliosi

La Fonte di Moncioveta sarà recuperata e valorizzata nel modo che merita. Questo impegno è stato accolto con entusiasmo dai tecnici presenti, dimostrando la loro sensibilità verso il recupero delle testimonianze storiche, come appunto quella rappresentata dalla Fonte di Moncioveta.

«Mi sento in dovere di condividere le parole di Giuseppina Grilli – aggiunge Lucaroni -, che nel suo studio “Trasformazione nell’assetto urbanistico e identità comunitaria: il caso di Bastia Umbra” ha aperto il suo cuore ai ricordi e alle emozioni legate alla Fonte di Moncioveta».

Questo luogo ha un valore che va oltre la sua semplice presenza fisica. È un simbolo di identità comunitaria e di un passato che racconta la storia e le tradizioni di Bastia Umbra.

È un patrimonio da conservare e tramandare alle future generazioni. L’Amministrazione Comunale si impegna a valorizzare questo tesoro, non solo dal punto di vista storico, ma anche come spazio pubblico accessibile a tutti. Saranno promossi interventi di recupero e restauro che restituiranno alla Fonte di Moncioveta la sua antica bellezza.

Il recupero della Fonte di Moncioveta rappresenta un momento cruciale per la comunità di Bastia Umbra. È un’opportunità per riconnettersi con le proprie radici, per celebrare la storia e per creare un futuro in cui la memoria storica sia valorizzata e rispettata. La Fonte di Moncioveta tornerà ad essere un “luogo del cuore” per i cittadini e per tutti coloro che desiderano immergersi nella sua atmosfera unica.

Il progetto di recupero e valorizzazione della Fonte di Moncioveta rappresenta un importante passo avanti verso la preservazione del patrimonio culturale e storico di Bastia Umbra. Sarà un simbolo di orgoglio per la città e un invito a tutti a riconnettersi con la propria storia e identità.

Il recupero della Fonte di Moncioveta richiederà un lavoro accurato da parte degli esperti e dei tecnici, al fine di preservare la sua autenticità e restituire il suo antico splendore. Saranno effettuati interventi di restauro che terranno conto delle caratteristiche architettoniche e storiche della fonte, utilizzando materiali tradizionali e tecniche rispettose del patrimonio.

Questa iniziativa rappresenta anche un’opportunità per coinvolgere la comunità locale. Il coinvolgimento attivo della cittadinanza sarà fondamentale per creare un senso di appartenenza e per favorire un legame ancora più profondo con questo luogo speciale.

E’ auspicabile che si sviluppino iniziative didattiche rivolte alle scuole, per far conoscere ai giovani la importanza della memoria storica e sensibilizzarli verso la valorizzazione del patrimonio culturale.

Il recupero della Fonte di Moncioveta rappresenta un investimento per il futuro della comunità di Bastia Umbra. Preservare la memoria storica e valorizzare il patrimonio culturale significa costruire un’identità forte e radicata, che può essere trasmessa alle generazioni future.

La Fonte di Moncioveta, con il suo recupero e la sua valorizzazione, diventerà un simbolo di orgoglio e di appartenenza per la comunità di Bastia Umbra. Sarà un luogo in cui passato e presente si incontrano, in cui le storie e le emozioni si intrecciano, creando una connessione unica tra le persone e la loro terra. La Fonte di Moncioveta tornerà ad essere un “luogo del cuore” per tutti coloro che vi si avvicineranno, preservando la memoria storica e rendendo omaggio alle generazioni passate che hanno plasmato il destino di questa meravigliosa comunità umbra. Decisamente un bel biglietto da visita per la Città