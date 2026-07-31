Frammenti di Guerra a Bastia finale con il romanzo di Italo Calvino!

Il sentiero dei nidi di ragno conclude la rassegna di Bastia

📚 Frammenti di Guerra si chiude, il 5 agosto a Bastia Umbra con Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino. Lucia Betti guiderà la lettura in Piazza Mazzini, tra memoria, guerra, crescita e riflessione civile e pace.

Il romanzo di Calvino chiude il percorso culturale

Sarà Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino a concludere mercoledì 5 agosto il ciclo di letture teatralizzate Frammenti di Guerra, progetto diretto da Matteo Angeletti e prodotto da Masque Produzioni. L’iniziativa rientra nel programma di Bastia Aria d’Estate 2026 e arriva all’ultimo appuntamento dopo un percorso dedicato alla rappresentazione dei conflitti attraverso la letteratura e il teatro.

La serata finale è in programma alle 21.30 in Piazza Mazzini, a Bastia Umbra. Il progetto ha proposto nel corso dell’estate testi letterari legati al tema della guerra, utilizzando la lettura teatralizzata come strumento per affrontare argomenti quali memoria, pace e consapevolezza.

A chiudere la rassegna sarà il primo romanzo di Italo Calvino, indicato nel progetto come una delle opere più significative della narrativa italiana dedicata alla Resistenza.

Lucia Betti protagonista dell’ultima lettura

La lettura del testo sarà affidata a Lucia Betti, chiamata ad accompagnare il pubblico nell’ultimo capitolo del percorso ideato per Frammenti di Guerra. Al centro della serata ci sarà una narrazione del conflitto osservato attraverso lo sguardo di un bambino, elemento che caratterizza il romanzo scelto per la conclusione della rassegna.

Il racconto permetterà così di tornare sui temi che hanno accompagnato l’intero progetto culturale. Guerra, memoria e crescita saranno i principali elementi attorno ai quali si svilupperà la lettura, con la parola letteraria utilizzata come mezzo per avvicinare il pubblico alle diverse dimensioni del conflitto.

La scelta de Il sentiero dei nidi di ragno completa quindi un itinerario costruito attraverso opere dedicate alla guerra e alle sue conseguenze, mantenendo al centro la capacità della letteratura di rappresentare esperienze, punti di vista e percorsi individuali.

Un progetto tra letteratura e teatro

Frammenti di Guerra è stato concepito come un percorso culturale basato sull’incontro tra testi letterari e linguaggio teatrale. Nel corso dell’estate la rassegna ha presentato alcune opere della letteratura dedicate ai conflitti, proponendo al pubblico differenti prospettive attraverso la forza narrativa dei testi scelti.

La direzione di Matteo Angeletti e la produzione di Masque Produzioni hanno dato forma a una serie di appuntamenti inseriti nella programmazione estiva di Bastia Umbra. La finalità indicata dall’iniziativa è stata quella di offrire occasioni di riflessione sui molteplici volti della guerra attraverso la parola e il teatro.

L’appuntamento conclusivo conserva questa impostazione e concentra l’attenzione su un’opera nella quale il conflitto viene raccontato attraverso una prospettiva particolare. Il punto di vista infantile diventa così il filo narrativo della serata, collegando la dimensione della guerra ai temi della crescita e della memoria.

La rassegna nel programma di Bastia Aria d’Estate

Il ciclo di letture fa parte di Bastia Aria d’Estate 2026, il cartellone nel quale è stato inserito il progetto promosso nell’ambito delle iniziative culturali sostenute dall’Amministrazione Comunale.

Frammenti di Guerra ha sviluppato durante l’estate un percorso nel quale letteratura, teatro e riflessione civile sono stati messi in relazione attraverso testi dedicati ai conflitti. L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa è stato quello di creare occasioni di approfondimento e crescita civile mediante la cultura, portando all’attenzione del pubblico argomenti legati alla memoria e alla pace.

L’ultimo incontro rappresenta quindi la conclusione di un progetto unitario, costruito non come una singola lettura, ma come una successione di appuntamenti collegati dallo stesso tema. Il filo conduttore è stato il racconto della guerra attraverso le opere letterarie e la loro restituzione teatrale.

Appuntamento il 5 agosto in Piazza Mazzini

La serata conclusiva di Frammenti di Guerra è fissata per mercoledì 5 agosto alle ore 21.30 in Piazza Mazzini, a Bastia Umbra. Qui Lucia Betti proporrà la lettura dedicata a Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino, completando il calendario della rassegna.

Gli organizzatori hanno previsto anche una soluzione alternativa qualora le condizioni meteorologiche non permettessero lo svolgimento all’aperto. In caso di maltempo l’appuntamento sarà trasferito all’Auditorium Sant’Angelo, mantenendo invariato il programma della lettura.

Con la serata dedicata a Calvino terminerà così il ciclo diretto da Matteo Angeletti e prodotto da Masque Produzioni. La conclusione resterà coerente con l’impostazione seguita durante l’intero percorso: affidare alla letteratura e alla voce teatrale il compito di affrontare i temi della guerra, della memoria, della pace, della crescita e della consapevolezza, all’interno della programmazione culturale estiva di Bastia Umbra.