Giornate FAI, due luoghi raccontano la storia a Bastia Umbra

San Paolo delle Abbadesse e cimitero aperti il 10-11 ottobre

📌 FLASH NEWS – Il 10 e 11 ottobre Bastia Umbra partecipa alle Giornate FAI d’Autunno. Aprono la Chiesa di San Paolo delle Abbadesse e il Cimitero Monumentale: storia, arte e memoria della città con visite a contributo libero a sostegno FAI.

Bastia Umbra parteciperà sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 alla quindicesima edizione delle Giornate FAI d’Autunno. Le aperture interesseranno la Chiesa di San Paolo delle Abbadesse e il Cimitero Monumentale di Bastia Umbra, due siti attraverso i quali approfondire il patrimonio storico, artistico e spirituale della città.

L’appuntamento rientra nella manifestazione nazionale promossa dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, che prevede l’apertura straordinaria di oltre 700 luoghi in tutta Italia. Il programma bastiolo propone due prospettive diverse sulla conoscenza del territorio: il legame con la storia francescana e le testimonianze della memoria cittadina.

San Paolo delle Abbadesse nel percorso francescano

La Chiesa di San Paolo delle Abbadesse è compresa nell’itinerario “I Passi di Chiara e Francesco”. La sua presenza nel programma delle Giornate FAI si collega al progetto di riscoperta dei territori legati alle vicende e al messaggio di Francesco e Chiara d’Assisi.

L’apertura consentirà ai visitatori di avvicinarsi al valore storico e spirituale dell’edificio. Il percorso di cui fa parte mette in relazione storia, spiritualità, paesaggio e comunità, inserendo Bastia Umbra in una lettura più ampia dei luoghi francescani.

La visita alla chiesa offrirà quindi l’occasione di conoscere una componente del patrimonio bastiolo attraverso il suo rapporto con questo itinerario. L’iniziativa accompagna il lavoro di valorizzazione del sito e ne rende accessibile il significato anche a chi raggiungerà la città per l’appuntamento nazionale.

Il Cimitero Monumentale e le testimonianze della città

La seconda apertura riguarderà il Cimitero Monumentale. Accanto alla sua funzione di raccoglimento e ricordo, il luogo custodisce testimonianze che permettono di leggere pagine della storia di Bastia Umbra.

Il patrimonio conservato al suo interno intreccia arte e identità collettiva. Le Giornate FAI proporranno di osservarlo anche attraverso questa dimensione, approfondendo il rapporto fra la comunità attuale e le generazioni che hanno contribuito alla crescita cittadina.

L’obiettivo è favorire una conoscenza più consapevole di uno spazio familiare, il cui valore storico può rimanere sullo sfondo nella frequentazione quotidiana. La visita diventa così un’occasione per riconoscere nelle testimonianze custodite un patrimonio appartenente all’intera comunità.

Il contributo delle visite alla missione del FAI

Le Giornate FAI d’Autunno sono organizzate dalle Delegazioni e dai Gruppi FAI di tutta Italia, con il contributo dei giovani volontari. La manifestazione è dedicata alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Le visite prevedono un contributo libero, attraverso il quale è possibile sostenere le attività di cura, tutela e valorizzazione portate avanti dal Fondo.

Per Bastia Umbra, il fine settimana del 10 e 11 ottobre sarà un’opportunità per condividere questi luoghi sia con la cittadinanza sia con i visitatori attesi sul territorio.