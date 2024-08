Grande successo per la Festa della Trebbiatura di Campiglione

La Festa della Trebbiatura è un evento storico per Campiglione sin dal 1983. Originariamente una sagra di 10 giorni, ha avuto 28 edizioni fino al 2011, coinvolgendo l’intero quartiere nella sua organizzazione. Dopo una pausa di 12 anni, la festa è tornata nel 2023 grazie ai fratelli Michele e Manuele Mela, custodi degli attrezzi agricoli storici.

La comunità Bastiola è profondamente legata a questa festa tradizionale, che attinge dalle radici contadine del quartiere e rappresenta un momento di identità, convivialità e unione per tutta la città. Gli attrezzi in esposizione risalgono agli anni ’30 del ‘900 e durante la giornata si è ricreata fedelmente la scena dell’aia contadina.

L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di 300-400 persone durante la giornata e circa 200 persone alla cena tradizionale. I fratelli Mela hanno espresso grande soddisfazione per la partecipazione e hanno ringraziato il Centro Sociale di Campiglione per l’organizzazione, Don Ferdinando per la messa d’inaugurazione e l’amministrazione per il sostegno.

L’obiettivo per il prossimo anno è far conoscere la rievocazione a chi non l’ha mai vissuta e farla rivivere a chi ha contribuito alla sua organizzazione negli anni. I fratelli Mela sperano di realizzare un museo per esporre l’intera collezione di attrezzi agricoli storici.