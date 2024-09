Inizio delle lezioni alla Scuola di Musica di Costano: iscrizioni dal 16 settembre

Il nuovo anno scolastico della Scuola di Musica di Costano inizierà ufficialmente lunedì 30 settembre, segnando l’avvio delle lezioni per tutti gli studenti. A partire dal 16 settembre, sarà possibile iscriversi ai corsi attraverso il sito ufficiale della scuola, raggiungibile all’indirizzo www.scuoladimusicacomunaledibastiaumbra.info. Gli interessati dovranno seguire le istruzioni nella sezione ISCRIZIONI ONLINE del portale.

Per poter completare l’iscrizione, è essenziale contattare la Segreteria della Scuola di Musica, situata in Via Amendola snc, Costano. La segreteria è disponibile dal lunedì al giovedì dalle 16:00 alle 19:00. Per ulteriori dettagli, è possibile chiamare il numero 393 993 2752.

Inoltre, per coloro che necessitano di assistenza durante la presentazione della domanda, è disponibile il servizio di Facilitazione Digitale presso lo Spazio Coworking in Via Cesare Battisti 11 a Bastia Umbra. Questo sportello è aperto martedì, mercoledì e giovedì con orario 9:00-13:00 al mattino e 14:00-18:00 al pomeriggio.

La Scuola di Musica di Costano è in fase di preparazione per l’Open Day, previsto per sabato 19 ottobre. Maggiori dettagli sull’evento verranno comunicati a breve.

Il Direttore Egidio Flamini ha dichiarato: “Abbiamo dedicato l’estate a organizzare il nuovo anno scolastico, ispirati dai successi dell’anno passato e dalla positiva conclusione dell’evento finale. Continueremo a impegnarci al massimo, con il corpo docenti e gli allievi, per conseguire ulteriori successi e vivere intensamente l’esperienza musicale.”

Da oltre 30 anni, la Scuola di Musica di Costano rappresenta un’importante istituzione culturale per Costano e l’intera Città di Bastia. Ogni anno, i docenti altamente qualificati preparano gli allievi per esami e certificazioni presso il Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia, con il quale è convenzionata, e per corsi musicali a livello nazionale e internazionale, confermando il suo status di punto di riferimento e di eccellenza nella formazione musicale.

Per maggiori informazioni o per contattare la segreteria, è possibile inviare un’email a faremusica.segreteria@gmail.com, oppure chiamare o inviare un messaggio su WhatsApp al 393 993 2752. Inoltre, la scuola è presente su Instagram con il profilo @scuolamusicamonumalebastia.