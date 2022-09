Search for: Search Button

Anci Umbria, 5° Bando Umbria Erasmus+ destinato ai neodiplomati umbri

Il bando di Anci Umbria si apre per 11 borse di mobilità: 3 per la Francia, 3 per il Belgio, 2 per l’Albania, 3 per la Spagna. Le candidature dovranno pervenire entro il 28/09/2022. I destinatari sono i giovani della regione Umbria tra i 19 e 25 anni, neo diplomati in Istituti Tecnici. Le figure che si andranno a formare saranno afferenti ai seguenti settori: Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo; Grafica e Comunicazione; Servizi commerciali.

Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto “Accreditamento Anci Umbria” i giovani neodiplomati dell’anno 2020/2021 – 2021/2022 che alla data di pubblicazione del bando abbiano i seguenti requisiti:

• il conseguimento del diploma da non più di 18 mesi presso Istituti umbri in linea con il profilo delineato; 1) amministrazione, finanza, marketing; 2) accoglienza turistica e ospitalità alberghiera; 3) grafica e comunicazione; 4) servizi commerciali.

• residenza presso la regione Umbria;

• competenza linguistica minima pari al B1 in lingua straniera (a seconda dal Paese di destinazione prescelto).

Tutta la documentazione e le modalità di partecipazione sul sito internet Anci Umbria https://www.anci.umbria.it/5-bando-borse-di-mobilita-per-francia-belgio-albania-spagna/