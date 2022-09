Search for: Search Button

Bastia, auguri di Buon Anno Scolastico agli studenti dall’amministrazione

Con gli Auguri di Buon Anno Scolastico, l’Amministrazione Comunale coglie l’occasione per ringraziare le Dirigenze scolastiche, gli insegnanti e le famiglie tutte, per lo spirito di collaborazione e comprensione dimostrata nel rendere l’organizzazione scolastica il più funzionale possibile rispetto agli interventi in atto.

Gli interventi in atto per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico delle strutture scolastiche ci permetteranno di rendere le scuole del territorio sempre più sicure e adeguate, al passo con i cambiamenti che stiamo vivendo.

L’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra cercando di essere sempre attenta alle richieste delle famiglie, delle Dirigenti, degli studenti e delle studentesse, per una organizzazione scolastica efficiente ed efficace sotto tutti gli aspetti organizzativi, si sta adoperando per rendere funzionali le sedi scolastiche oggetto di intervento.

L’Amministrazione comunale ha altresì garantito sin dal primo giorno l’inizio delle mense scolastiche raccogliendo le richieste dei genitori, organizzando al meglio il trasporto scolastico, incrementando il servizio Piedibus, cercando di risolvere i problemi laddove si evidenziano.

Porgiamo i migliori auguri agli studenti/esse e un ringraziamento alle famiglie e agli Istituti Scolastici per la comprensione e la disponibilità dimostrate nell’affrontare la complessità organizzativa per le scuole interessate da ristrutturazione e per l’avvio dell’anno scolastico.

Per il miglioramento delle strutture

Sono stati ultimati i lavori:

– Scuola primaria di Borgo I° Maggio con l’efficientamento energetico mediante sostituzione caldaia e posa in opera valvole termostatiche sui corpi scaldanti.

– Scuola infanzia Pascoli con efficientamento energetico mediante sostituzione caldaia e posa in opera valvole termostatiche sui corpi scaldanti.

– Nell’Asilo nido l’Albero degli Gnomi di San Lorenzo è stata realizzata la rampa e la pensilina di copertura dell’ingresso principale.

Presso la Scuola primaria Don Bosco sono in corso lavori di efficientamento energetico, la realizzazione del cappotto interno, la sostituzione di finestre e porte finestre, la sostituzione della caldaia e delle linee di alimentazione dei corpi scaldanti, la realizzazione dell’impianto raffrescamento uffici.

Presso la Scuola d’Infanzia a Costano tra ottobre e novembre partiranno i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Sempre all’inizio di ottobre si interverrà per la manutenzione copertura della Scuola d’infanzia Pascoli.

Per quanto riguarda i lavori di completamento della Scuola primaria di XXV Aprile, già si è provveduto a ripulire la parte esterna e a breve partiranno i lavori di completamento.

Gli Auguri dell’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2022-2023

È giunto il momento del rientro a Scuola. Ogni anno una grande emozione, ogni anno una nuova avventura. Vi auguriamo di cuore un buon inizio per un anno scolastico intenso e proficuo.

Auguriamo a tutti gli studenti di sentirsi accolti, in un ambiente sereno per condividere esperienze didattico – formative che lasceranno il segno nella vita di ognuno. Tante le novità per alcuni e tanti cambiamenti necessari, in quest’anno scolastico, per il miglioramento delle strutture e quindi anche dell’organizzazione scolastica.

Insieme alle Dirigenti e ai vostri Insegnanti ci siamo impegnati per risolverli al meglio.

Contiamo sulla Vostra sensibilità, sulla vostra comprensione, sulla pazienza delle famiglie, sul sostegno dei genitori affinché gli sforzi importanti che si stanno compiendo possano essere affrontati con positività.

Un particolare augurio ai nuovi iscritti, piccoli e grandi, per affrontare con serenità il nuovo cammino socio educativo, di conoscenza e di formazione, nel rispetto dei valori di pace, di solidarietà, di vera inclusione sociale. Il Sindaco Paola Lungarotti e l’Assessore alle Politiche scolastiche Daniela Brunelli