Cioccolato cibo degli dei e felicità dei bambini ad Eurochocolate

Cioccolato cibo degli dei – Il cioccolato è l’alimento che molti, per antonomasia, associano alla felicità. Per i Maya il cioccolato era la “bevanda degli dei”, gli aztechi usavano il cacao in chicchi per comprare le schiave. Per gli studiosi della Boston University e dell’Harward University, il cioccolato allunga la vita.

Le insegnanti della scuola primaria “U.Fifi”

Per i bambini della scuola primaria “U. Fifi” è, oltre a una fonte inimmaginabile di piacere e felicità, un modo anche per ritrovarsi a lavorare insieme e ad esprimere la loro creatività. Pensate un po’? Usando il cioccolato per realizzare disegni e cartelloni, ricchi di colore, fantasia e gioia. Le classi 1 A e 5 A-B si sono cimentate nella realizzazione di elaborati artistici da esporre allo stand della Pro loco di Bastia, durante la manifestazione Eurochocolate all’Umbriafiere.

Nel dettaglio la classe 1 A ha realizzato a piccoli gruppi disegni, a tema autunnale, con cacao amaro, zucchero, cioccolato fondente, paprika dolce.

Le 5 A e B ha realizzato un cartellone

Le 5 A e B ha realizzato un cartellone raffigurante il cappello di Willy Wonka, decorandolo con polvere di cioccolato, praline di cioccolata colorata e bastoncini ricoperti di cacao. Tale elaborato è il prodotto di una discussione in classe sul tema cioccolato, sfociata nel racconto del film “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato”.Ogni bambino è stato chiamato ad esprimere il proprio punto di vista sul film e sul messaggio che vuole dare.

Il 18 ottobre, inoltre le suddette classi insieme alle classi 2 A-B andranno all’ Umbriafiere per esplorare e vivere i laboratori e gli stand allestiti.

Non ci resta che dare ragione a François de La Rochefoucault : Amate il cioccolato fino in fondo, senza complessi né falsa vergogna perché, ricordate: “senza un pizzico di follia non esiste uomo giudizioso”.