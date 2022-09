Search for: Search Button

Entrare prima a scuola a Bastia Umbra costa tanto, la segnalazione di un genitore

“Tutti i bambini devono poter andare a scuola. L’istruzione è quel passaggio che rende concreta l’eguaglianza tra le persone…” Questo è quanto scritto nel sito del Ministero, ma l’istruzione a Bastia Umbra costa cara, soprattutto se e quando un bambino ha la necessità di entrare a scuola prima dell’orario prestabilito. A segnalare la problematica è un genitore che ha contattato Bastia Oggi, sollevando la questione.

Il problema non è di un solo genitore, ma di tante famiglie che lavorando, non possono accompagnare i figli a scuola alle ore 8 (orario di ingresso), ma sono costretti a lasciarli fuori prima del suono della campanella.

Un servizio, non gratuito, è previsto dalle scuole di Bastia Umbra. Si chiama ingresso anticipato e consente alle famiglie di lasciare i figli a scuola a partire dalle ore 7.30, ma questo servizio costa e la tariffa cambia in base al periodo e in base al tipo di scuola. Ad esempio per la scuola di infanzia da gennaio a giugno costa 60 euro, 50 euro per la primaria. Da settembre a dicembre poi, la rata unica scende di importo: diventa 35 euro sia per l’infanzia sia per la primaria. Il tutto perché “il pre-scuola – come scritto nel modulo di richiesta – viene affidato agli operatori scolastici utilizzando ore di lavoro straordinario, per il servizio viene richiesto un contributo”.

Quello che chiede il genitore

“E’ mai possibile che non si riesca ad organizzare dei turni di lavoro degli operatori scolastici senza ricorrere a straordinari, se non erro stiamo parlando di 30 minuti quotidiani, senza far pagare la tassa aggiuntiva per questa mezz’ora. A noi bastano 10 minuti d’anticipo, perché dobbiamo pagare una rata così alta per solo pochi minuti. Lavorando entrambi nel settore privato la nostra è quotidianamente una corsa contro il tempo. Tra l’altro credo che siano molti genitori che si identifichino nella nostra stessa situazione”.

Il costo del servizio

Il costo di questo servizio per una famiglia che ha due bambini è di 180 euro l’anno (nel caso del genitore che ha scritto), ma chi ha 3 o 4 figli piccoli come fa?

Se non si hanno i nonni che accompagnano i nipoti a scuola, i genitori sono costretti ad utilizzare il servizio a pagamento oppure mandare a scuola i figli da soli, oppure lasciarli prima sotto la pioggia, il freddo e il gelo. Cosa che non è più consigliabile ai giorni nostri e quindi? Chi lavora e guadagna pochissimo, forse, fa prima a smettere di lavorare e così potrà accompagnare il proprio figlio a scuola, puntuale alle ore 8.

Trovare soluzione

“Una soluzione, non onerosa, si potrà pur trovare per aiutare tutte le famiglie in difficoltà, visto – e conclude il genitore – che nei prossimi mesi ci troveremo a fronteggiare una delle peggiori crisi economiche dell’epoca moderna”.