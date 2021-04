Giornata Mondiale del Libro e del diritto d’autore

Il 23 Aprile è la Giornata Mondiale del Libro e del diritto d’autore, nata sotto l’egida dell’UNESCO nel 1996 per promuovere lettura, pubblicazione dei libri e tutela del copyright. Questa data è stata scelta perché è il giorno in cui sono morti, nel 1616, tre scrittori considerati veri pilastri della cultura universale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega.

Il 23 Aprile segna anche l’inizio ufficiale de Il Maggio dei Libri, la campagna nazionale organizzata dal Centro per il libro e la lettura che invita a portare i libri anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per coinvolgere coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

La città di Bastia Umbra ha ottenuto per tre anni consecutivi titolo di “Città che legge” un riconoscimento dato dal Centro per il Libro e la Lettura a coloro che adottano politiche di promozione della lettura.

Numerose sono le iniziative che Il Comune di Bastia Umbra, la Biblioteca Comunale Alberto La Volpe e Sistema Museo metteranno a punto in occasione de Il Maggio dei Libri. Il primo evento in programma, “La Biblioteca regala libri”, si svolgerà proprio nella mattinata di venerdì 23 Aprile in Piazza Mazzini, dalle ore 10 alle 13, in occasione del mercato settimanale.

Vista la regolare opera di revisione del patrimonio librario che prevede il costante rinnovo delle collezioni con conseguente eliminazione di parte dello stesso, la biblioteca, al fine di dare nuova vita a opere ancora interessanti, organizza la giornata del dono.

Un piccolo assaggio de Il Maggio dei Libri di Bastia Umbra, in attesa di condividere con tutti voi il programma completo. Tutti gli eventi sono organizzati nel rispetto delle normative COVID-19.