Inizio anno scolastico, arriva la lettera di augurio di sindaco e assessore

Carissimi alunni, docenti, educatori, dirigenti, personale Ata, genitori,

eccoci giunti alla vigilia di un nuovo anno scolastico che auspichiamo sia ricco di progetti, speranze e aspettative, anche se ansie e timori non ci abbandoneranno; ma di fronte alle inevitabili difficoltà ci siamo sempre adoperati insieme per trovare soluzioni funzionali e positive coltivando un

clima di condivisione e di sinergia tra amministrazione comunale, scuola, famiglie e territorio.

Solo nella collaborazione potremo trovare e garantire il corretto e armonioso funzionamento degli istituti scolastici per supportare percorsi, favorire l’istruzione, sostenere l’educazione, proteggere gli studenti, che rappresentano l’alfa e l’omega delle nostre mission.

Un sentito augurio ai Dirigenti Scolastici che hanno il difficile compito del coordinamento organizzativo, didattico, educativo, ai docenti che sapranno trovare le giuste modalità per far breccia nella mente e nell’animo degli alunni motivandoli con passione e dedizione, ai DSGA, al personale ATA che quotidianamente danno quel contributo indispensabile al corretto funzionamento delle Scuole anche sotto il profilo amministrativo. A tutti i genitori che affidano alla Scuola il loro bene più prezioso e ripongono la fiducia nelle Istituzioni.

A tutti gli allievi, perché vivano questo anno scolastico con la giusta serenità sempre nella consapevolezza delle loro scelte e nella certezza di poter contare sul sostegno della famiglia, della scuola e della comunità tutta.

Questa nuova avventura scolastica andrà vissuta con impegno, tenacia, serenità, entusiasmo, passione , sicurezza e determinazione. Questo il passato recente ci insegna, far tesoro delle problematicità e trasformarle in opportunità. Raccomandando di non arrendersi di fronte alle avversità esortiamo tutti al rispetto delle regole sanitarie, d’Istituto e tutte le norme di buona educazione e del vivere civile, ricordando che l’impegno civico e dello studio è fondamentale per ottenere risultati positivi per la formazione dei cittadini di domani.

Un pensiero affettuoso ed un augurio sincero ai nostri piccolissimi dei Nidi, delle Infanzie, ai piccoli delle Primarie che con la loro purezza ci donano forza ed energia.

Buon anno scolastico e buon lavoro a tutti Voi.

Sindaco del Comune di Bastia Umbra Assessore ai Servizi alla persona e Politiche Scolastiche



Paola Lungarotti Daniela Brunelli