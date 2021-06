Chiama o scrivi in redazione

Intitolazione laboratorio digitale al professor Sculco alla primaria Don Bosco

Questa mattina con una cerimonia semplice, essenziale, come lo era caratterialmente Giovanfrancesco Sculco, alla presenza dell’Amministrazione comunale – rappresentata dal Sindaco Paola Lungarotti e dagli Assessori comunali Brunelli, Franchi – della Dirigente Scolastica della Direzione Didattica Monica Barbanera, dei docenti e della rappresentanza degli alunni, è stato inaugurato il primo laboratorio digitale intitolato a Giovanfrancesco Sculco prematuramente scomparso causa Covid il quale ha lasciato una impronta indelebile nelle scuole bastiole da lui dirette.

Il laboratorio è uno dei tanti esempi di innovazione e di apertura metodologico-didattica che il prof. Sculco ha saputo transitare nelle aule delle scuole per promuovere il processo di apprendimento di ciascuno e di tutti. Ci piace condividere con tutta la cittadinanza le sue parole scritte nella targa a lui dedicata: ” La scuola ha il dovere morale di arricchire la mente e il cuore dei proprio alunni e quindi deve saper accogliere ciascuno di loro“.

Lasciamo segni della nostra presenza, Gianni ha lasciato un grande segno: l’amore per la scuola, la dedizione per i bambini, la difesa per il diverso.