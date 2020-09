Nidi di infanzia comunali a Bastia, tutto pronto per l’avvio delle attività

È tutto pronto per l’avvio delle attività educative dei due nidi d’infanzia comunali, Piccolo Mondo e L’albero degli Gnomi per l’anno educativo 2020/2021.

La riapertura avverrà lunedì 7 settembre 2020. Particolarmente impegnativo è stato il lavoro svolto dal Settore Sociale per definire un’adeguata organizzazione che potesse rispondere alle esigenze dei bambini e delle famiglie e al rispetto delle indicazioni fornite dalle raccomandazioni per la riapertura dei servizi per la prima infanzia, adottate dal Ministero per l’istruzione.

Si riparte garantendo l’accoglienza di un numero di bambini in linea con lo scorso anno, seppure con una distribuzione diversa tra i due nidi. Infatti, L’albero degli Gnomi accoglierà fino a 32 bambini dai 12 mesi ai tre anni, contro i 24 dello scorso anno, e al Piccolo Mondo verranno accolti 51 bambini dai 3 mesi ai tre anni, contro i 60 dell’anno precedente.

L’organizzazione prevede la distribuzione dei bambini in piccoli gruppi di massimo 8 unità con il riferimento di un’educatrice per ogni gruppo e uno spazio apposito dedicato onde evitare promiscuità tra i bambini di diversi gruppi.

È stato stilato un protocollo di comportamento cui dovranno attenersi i genitori in particolare al momento di arrivo ed uscita dei bambini compresa la misurazione della temperatura corporea all’ingresso, per bambini e genitori accompagnatori.

Nei giorni scorsi è stato anche effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici della ASL per garantire che l’organizzazione del servizio mensa negli spazi dei nidi sia adeguato a rispondere al bisogno di distanziamento necessario per il contrasto del virus.

Soddisfazione viene espressa dall’Assessore alle politiche sociali Daniela Brunelli e dalla Responsabile del Settore Sociale, dott.ssa Elisa Granocchia per il fatto che le attività possano riprendere nei tempi previsti dalla Delibera Regionale e con tutte le precauzioni che nel periodo di emergenza sanitaria stiamo vivendo, è necessario adottare. Si riparte quindi con la speranza e l’augurio di vivere un anno ricco di attività e di opportunità educative per tutti i bambini che frequenteranno i nidi comunali di Bastia Umbra