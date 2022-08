Search for: Search Button

Nominato il comitato direttivo dell’Università libera di Bastia 2022/23

Con Decreto del Sindaco è stata nominata Rosella Aristei Presidente dell’Università Libera per l’anno accademico 2022/2023. A seguire è stato nominato il nuovo Comitato Direttivo dell’Università Libera di Bastia Umbra, che risulta cosi composto: Aristei Rosella – Presidente, Brozzetti Adriano, Marchesini Luciana, Mariucci Antonella, Mollo Gaetano, Pantaleoni Ivana, Tonelli Elisa, Trabalza Lorena, Vannoni Marisa, Zocchetti Marinella.

Nei decreti è stato richiamato l’art. 4 dello Statuto il quale stabilisce che il Presidente venga nominato dal Sindaco, mentre il Comitato Direttivo dal Sindaco in accordo con il Presidente, con la durata in carica di 1 anno.

“L’Università Libera di Bastia Umbra continua a essere un punto di riferimento culturale per la nostra città e quanto mai come ora la sua funzione di realtà aggregativa si rende indispensabile, dopo la lunga fase di incertezza che abbiamo subito a causa della pandemia”, ha dichiarato il Sindaco Paola Lungarotti, esprimendo soddisfazione per l’eccellente team composto da valenti personalità che ringrazia, per essersi resi disponibili a lavorare – a titolo di puro volontariato – per redigere il prossimo programma culturale della Università Libera, dando lustro a Bastia Umbra.

Il Sindaco congratulandosi con tutti i componenti il Comitato, ringrazia sentitamente Rosella Aristei per aver rinnovato la propria disponibilità a presiedere il Direttivo e augura un buono e proficuo lavoro. A nome del Comitato Direttivo, la Presidente Aristei ha così dichiarato: “Ringrazio il Sindaco Paola Lungarotti per la fiducia confermata. Il Consiglio Direttivo è pronto per elaborare la nuova proposta fondata su due elementi essenziali: qualità dei contenuti e sollecitazione dell’ aggregazione culturale e sociale dei cittadini”.

A breve il Comitato Direttivo sarà al lavoro per elaborare i programmi dei corsi in sinergia con l’Amministrazione Comunale e con l’Assessorato alla Cultura, la cittadinanza sarà informata per quanto concerne modalità di iscrizione e dettagli sui contenuti, evento di inaugurazione.