Rinviata inaugurazione Università Libera fissata per il 29 ottobre

Il presidente di Università Libera Dott.ssa Cav. Rosella Aristei insieme al Comitato Direttivo e al Sindaco Paola Lungarotti concordando sulla necessità in questo preciso momento storico di salvaguardare le strutture portanti della nostra società, salute, lavoro e istruzione, hanno deciso di rinviare l’inaugurazione dell’ Anno Accademico 2020 /2021 fissata per il 29 ottobre. Inaugurazione che doveva svolgersi presso il cinema Esperia giovedì prossimo alle ore ore 21.

La decisione di posticipare l’inaugurazione a data da stabilire, è stata presa per ridurre il più possibile le occasioni di incontro non essenziali e improcrastinabili in questa seconda fase pandemica. Una scelta responsabile come risposta agli appelli per evitare di uscire e mettere a rischio la propria e l’altrui salute. Anche questo è cultura, cultura della responsabilità. Chiediamo la comprensione di tutti, per un appuntamento solo rimandato dove la possibilità di stare insieme, sempre nel rispetto delle norme ministeriali, sia un momento di condivisione serena.