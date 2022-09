Search for: Search Button

Scuola dell’Infanzia di Via Pascoli, lavori in corso

Lavori in corso alla scuola dell’ infanzia di Via Pascoli: la Giunta informa i cittadini di aver approvato il 26 luglio scorso il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria della scuola per un importo totale di 80mila euro. I lavori di sistemazione del tetto per eliminare le infiltrazioni di acqua erano iniziati da alcuni incaricata a fermare l'intervento in corso. Quanto prima, non appena le condizioni meteo lo permetteranno, i lavori saranno riprresi per essere ultimati nel più breve tempo possibile.