Servizio mensa e trasporti scolastici Comune di Bastia Umbra

Il trasporto scolastico sarà attivo dal primo giorno di riapertura delle scuole nel rispetto delle linee guida Covid 19, le iscrizioni sono aperte fino a metà Settembre rivolgendosi all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Bastia Umbra, per informazioni 0758018252/221/216.

Si ricorda inoltre che fino al 31 Agosto 2020 sono aperte le iscrizioni per gli alunni che frequenteranno il 1° anno della Scuola d’Infanzia e Primaria del territorio comunale a tempo pieno.

Per gli utenti già iscritti, il servizio è rinnovato d’ufficio alle stesse condizioni dell’Anno Scolastico precedente, comprese le richieste di diete speciali per motivi di salute ed etico/religiosi; salvo diversa comunicazione del genitore/tutore.

Come iscriversi:

– I possessori di SPID ed i cittadini muniti di password per l’accesso al portale istituzionale, possono inviare la domanda digitalmente utilizzando il modulo presente sul sito www.comune.bastia.pg.it sotto la sezione avvisi, inviando il modulo di iscrizione unitamente ad eventuale ulteriore documentazione al funzionario incaricato marina.pedone@comune.bastia.pg.it o presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Bastia Umbra.

Tutte le informazioni e la modulistica inerenti il Servizio Mensa scolastica sono reperibili nella sezione ad esso dedicata accedendo a: “Sportello unico telematico SUT/SUAPE (in alto a destra della home page del Sito istituzionale) – “Servizi scolastici” – “Mensa scolastica”. A seguito dell’ emergenza sanitaria da Covid-19, il servizio di Refezione scolastica sarà organizzato nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente al momento della sua erogazione, in base all’orario e alle modalità di funzionamento dell’attività didattica delle scuole.

Per informazioni mense scolastiche Sig.ra Marina Pedone tel. 075/8018290