UniLibera e UniCittà quasi 200 corsi e attività per ogni età

Cina, indice dei prezzi al consumo in aumento dello 0,7% a ottobre PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’indice dei prezzi al consumo (CPI) della Cina, uno dei principali indicatori dell’inflazione, è salito dello 0,7% su base annua a ottobre, ha riferito oggi l’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Su base mensile, l’indice è rimasto invariato, secondo l’NBS. Nei primi dieci mesi del 2026, i prezzi al consumo sono aumentati […]

Webuild, S&P conferma rating BB+: solido portafoglio ordini e aumento margini MILANO (ITALPRESS) – S&P Global Ratings ha confermato il rating ‘BB+’ con outlook stabile su Webuild. Nella sua ultima revisione annuale del credito del Gruppo, l’agenzia di rating internazionale ne ha evidenziato “la performance operativa resiliente, il miglioramento dei margini e la visibilità sui ricavi garantita da un solido portafoglio ordini”. Gli analisti hanno inoltre […]

Dl Bollette, Meloni “Affronta nodo più difficile, benefici per famiglie e imprese” ROMA (ITALPRESS) – “Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Decreto Bollette”. Lo annuncia in una nota il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, spiegando che è stato scelto di affrontare “uno dei nodi più difficili del caro energia: il meccanismo che fa salire il prezzo dell’elettricità a causa del costo del gas e pesa […]

Antonelli torna a casa da campione del mondo F1 “Ancora non ho realizzato” BOLOGNA (ITALPRESS) – Finalmente casa, per stare un pò con amici e familiari, godersi le sue amate tagliatelle e capire davvero l’impresa che ha realizzato. Andrea Kimi Antonelli, dopo la lunga trasferta americana che lo ha visto festeggiare in Messico il titolo iridato – primo italiano a 73 anni da Ascari -, è rientrato nella […]

Ucraina, Tajani “Firmato l’invio del tredicesimo pacchetto di aiuti militari” ROMA (ITALPRESS) – “Mi auguro che sull’Ucraina si possa compiere qualche passo avanti: in attesa di trovare soluzioni positive, che non possono essere la sconfitta di Kiev, continuiamo a sostenerla e in tal senso ho firmato insieme a Crosetto e Giorgetti la decisione di inviare il tredicesimo pacchetto di strumenti militari all’Ucraina. Non possiamo abbandonare […]

Hong Kong punta a potenziare il turismo di qualità HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Hong Kong continuerà a promuovere i grandi eventi e a potenziare le infrastrutture per favorire il turismo di alto livello e il settore fieristico e congressuale, ha dichiarato ieri Paul Chan, segretario alle Finanze del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR). Sul suo blog, Chan ha osservato […]

Nuova partnership tra Brooks Brothers e Palermo FC PALERMO (ITALPRESS) – Brooks Brothers e Palermo FC annunciano una partnership pluriennale a partire dalla stagione calcistica 2026/2027. L’intesa unisce due realtà accomunate da una forte tradizione e da un riconoscibile senso di appartenenza, creando un dialogo tra moda e calcio, sempre più vicini anche sul piano culturale e lifestyle. Con oltre due secoli di […]

Direttore Ice di Shanghai “Il mercato cinese offre ampie prospettive” SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – “La CIIE è una fiera davvero unica. Per noi va oltre la formula della fiera tradizionale, rappresenta una straordinaria vetrina che espone il meglio del Made in Italy”. Lo ha dichiarato Fabio De Cillis, Direttore dell’ufficio di Shanghai dell’Agenzia ICE, in un’intervista rilasciata alla nona edizione della China International Import Expo […]

Il Sassuolo esonera Alberto Aquilani Il tecnico paga il rendimento delle ultime 7 gare dove ha raccolto solo un punto