UniLibera e UniCittà quasi 200 corsi e attività per ogni età

Il 14 novembre a Bastia Umbra, Open Day e novità di UniCittà
📌 FLASH NEWS – Sabato 14 novembre alle 16 all’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra, Open Day di UniLibera e presentazione della rete UniCittà. Quasi 200 corsi e attività per tutte le età. Saranno disponibili i programmi cartacei delle proposte formative
Quasi duecento corsi e attività per tutte le età, riuniti in una proposta che comprende formazione, cultura, socialità ed esperienze sul territorio. Sarà presentata sabato 14 novembre 2026, alle 16, all’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra, durante l’Open Day di UniLibera, aperto alla cittadinanza.
L’appuntamento permetterà di conoscere il programma del nuovo anno accademico e, per la prima volta, anche le opportunità della rete UniCittà. Il numero delle proposte riguarda l’offerta complessiva delle due realtà, che saranno illustrate nello stesso pomeriggio.
Il confronto diretto con docenti e organizzatori
I docenti di UniLibera presenteranno i corsi e le attività previsti, offrendo ai partecipanti un’occasione per conoscere direttamente chi seguirà i percorsi formativi.
Accanto agli insegnanti interverranno i rappresentanti delle associazioni, degli istituti e degli enti coinvolti in UniCittà, che illustreranno le rispettive proposte. L’incontro consentirà così di avere una panoramica delle possibilità disponibili e di entrare in contatto con i soggetti che le organizzano.
Dalle lingue ai laboratori creativi
Il programma comprende lingue, arti, scienze e laboratori creativi, insieme ad attività dedicate al movimento e al benessere psicofisico. Sono inoltre previste iniziative educative, sociali e culturali, oltre a esperienze legate al territorio.
La varietà dell’offerta si rivolge a persone di età differenti, con interessi che spaziano dall’apprendimento alla partecipazione alla vita cittadina. La presentazione riunirà quindi percorsi diversi, permettendo al pubblico di conoscere sia i contenuti sia le realtà che li propongono.
UniCittà collega le realtà del territorio
Promossa dagli Assessorati alla Cultura e al Sociale del Comune di Bastia Umbra, UniCittà nasce per mettere in relazione le organizzazioni culturali, educative e associative locali.
Il progetto punta a valorizzare opportunità già presenti, rendendole più conosciute e accessibili attraverso il lavoro in rete. In questo contesto si inserisce UniLibera, da anni attiva nella formazione permanente e nella socializzazione.
La collaborazione amplia il quadro delle proposte cittadine: UniLibera partecipa con la propria identità e con la propria esperienza, contribuendo a sviluppare occasioni di incontro e conoscenza.
Programmi cartacei durante la presentazione
Nel corso dell’Open Day saranno distribuiti i programmi completi di UniLibera e UniCittà in formato cartaceo. Successivamente, gli stessi materiali saranno disponibili presso l’Ufficio Cultura e potranno essere scaricati dal sito istituzionale del Comune.
L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare per incontrare docenti e organizzatori e conoscere le opportunità formative e culturali raccolte nel progetto.
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