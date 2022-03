Università Libera di Bastia Umbra, i corsi del mese di Aprile

Continuano gli incontri sempre nel rispetto delle regole, ma insieme, attraverso i sentieri del benessere, delle arti, dell’anima, della comunicazione e del gioco.

Ufficio stampa comune di Bastia

SENTIERO DEL GIOCO

BALLI DI GRUPPO docente Teresa Brufani – Centro Sociale Borgo I Maggio. Tutti i martedì di aprile dalle 15.00 alle 15.50 – dalle 16.00 alle 16.50

SENTIERO DEL BENESSERE

Erbe officinali e piante per la nostra salute. Giovedì 7- 14 – 21 Aprile dalle 21.00 alle 22.00 Sede Unilibera Via Cesare Battisti 11 – docente dott. C. Bartocci. Martedì 5 dalle 16.00 alle 18.00– Venerdì 8 dalle 17.00 alle 19.00 Sede Unilibera Via Cesare Battisti 11 docente Luciano Loschi. Sabato 9 dalle 17.00 alle 19.00 uscita presso Monte Subasio

PILATES docente Giulia Brozzetti Sede Unilibera Via Cesare Battisti 11

Tutti i lunedì e venerdì 9.30 ALLE 10.20

SENTIERO DELLE ARTI

Raffaello e l’Umbria. Docente Dott.ssa Clarissa Sonno-Sede Unilibera Via Cesare Battisti 11. Venerdì 22 DALLE 16.30 ALLE 18.00

SENTIERI DELL’ANIMA



Spiritualità da sperimentare docente Prof. Gaetano Mollo. Martedì 12 DALLE 16.30 ALLE 18.00 Sede Unilibera Via Cesare Battisti 11. Martedì 19 uscita Abbazia Sassovivo (Raduno P.del Mercato ore 15.30)

Arteterapia docente Natascia Bucarini, arteterapeuta in formazione – Casa di Jonathan XXV Aprile. Tutti i giovedi DALLE 17.00 ALLE 19.00