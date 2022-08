Search for: Search Button

Università Libera presentazione proposte realizzazione corsi

Università Libera – Si avvisa ai sensi artt. 5 – 6 -7 dello Statuto dell’Università Libera del Comune di Bastia Umbra, che ai fini della predisposizione dell’offerta formativa dell’Università Libera del Comune di Bastia Umbra per l’anno accademico 2022/2023possono essere avanzate candidature per la realizzazione di corsi, sia a carattere teorico che pratico, i cui temi principali siano: l’arte, la musica, la storia, la letteraturaLETTERATURALa letteratura di una certa lingua è l'insieme delle opere scritte e pervenute fino al presente. Tale definizione non è affatto scontata e va precisata sotto diversi aspetti. Da un lato, le definizioni che sono state date del termine, sensibili a diverse ideologie, visioni del mondo, sensibilità politiche o filosofiche, sono diverse tra loro e spesso assolutamente inconciliabili, il teatro, la salute, il tempo libero e quanto altro possa essere utile per la cittadinanza.

La valutazione delle proposte

La valutazione delle proposte e l’attivazione dei corsi e delle docenze è di competenza del Comitato Direttivo dell’Università Libera nominato con Decreto del Sindaco n. 9 del 24.08.2022. Le proposte, redatte per iscritto in forma libera, dovranno contenere la descrizione dettagliata dell’offertaformativa ed il curriculum del/i docente/i e devono essere presentate in forma ufficiale all’Ufficio Protocollo del Comune (LUN, MER, VEN: 8.30 – 13.30 e MAR, GIOV: 8.30 – 13.30 e 15.30 – 17.30 Tel. 075 8018225 Fax 0758018260 Email info@comune.bastia.pg.it, PECcomune.bastiaumbra@postacert.umbria.it) anche mediante strumenti telematici, da singoli cittadini, gruppi, associazioni, enti, imprese ecc.

Le proposte dovranno essere presentate entro il giorno 20 settembre

Le proposte dovranno essere presentate entro il giorno 20 settembre 2022 con le modalità sopra descritte. Per informazioni rivolgersi al Servizio Cultura Piazza Cavour n. 19 o contattare la responsabile Dott.ssa Lorella Capezzali tel. 0758018243/221/250 – email: cultura@comune.bastia.pg.it

di Cinzia Mortolini