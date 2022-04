La Biblioteca Comunale di Bastia Umbra compie 50 anni

Cinquanta anni di letture, incontri, ricerche, eventi. Un compleanno speciale che sarà celebrato lunedì 25 aprile 2022 alle ore 17.30 presso l’attuale sede di viale Umbria. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Paola Lungarotti e dell’Assessore alle Politiche Scolastiche Daniela Brunelli, insieme all’architetto Bruno Mario Broccolo (Presidente Fondazione Umbria per l’Architettura) si parlerà della biblioteca di Leoncilli, progettista degli arredi nel 1972; con Paolo Ansideri del progetto e dell’Habitat, con il coordinamento della bibliotecaria Michela Giuglietti. Il pomeriggio sarà allietato dalle letture di Carlo Dalla Costa.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Bastia Umbra

Inaugurata il 25 aprile del 1972 per volontà dell’allora Sindaco Alberto La Volpe, la biblioteca fu inizialmente ubicata nella centrale Piazza Mazzini per essere trasferita nel 1980 nell’attuale sede di Viale Umbra e porta il nome del suo fondatore.

La Biblioteca nasce con un iniziale patrimonio librario di circa 900 volumi, in gran parte donato dalla Biblioteca Augusta di Perugia, patrimonio che grazie all’impegno delle Amministrazioni che si sono succedute nel corso degli anni, oggi è costituito da oltre 24.000 libri.

In cinquant’anni di storia la Biblioteca si è trasformata in un istituto culturale in linea con la vigente normativa in materia di biblioteche, archivi storici e centri di documentazione della Regione Umbria. Un importante passo in avanti è stato compiuto con l’adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale SBN attraverso il Polo Regionale Umbro. Con collezioni costantemente aggiornate offre un servizio prezioso non solo per studiosi, specialisti, laureandi e ricercatori, ma anche per appassionati lettori che trovano nella nostra sede un importante porta d’accesso alla conoscenza. “Una biblioteca pubblica custodisce i libri, li fa circolare gratuitamente, è un luogo di incontro e socializzazione per tutta la città. Un traguardo importante raggiunto nel corso degli anni grazie al supporto dei Sindaci, degli Assessori alla Cultura, dei dirigenti e delle bibliotecarie che si sono succeduti.

Questo è il compleanno di tutti gli/le utenti che in questi cinquant’anni si sono affezionati alla Biblioteca Comunale considerandola parte integrante delle loro vite, protagonisti di storie vissute e tramandate. A loro va un ringraziamento speciale perché senza di loro non avrebbe senso festeggiare. Grazie di cuore!”, è il ringraziamento delle bibliotecarie che si uniscono al Sindaco e all’Amministrazione Comunale tutta nella celebrazione dell’evento.