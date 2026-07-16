Lettura condivisa, fondi ministeriali per il progetto dei tre Comuni

Assisi guida la rete con Bastia Umbra e Bettona finanziate ora

Il progetto “Leggere oltre le mura” ottiene il massimo contributo previsto dal bando “Città che legge 2025”, promosso dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la Lettura. Il finanziamento, pari a 45 mila euro, è stato assegnato alla rete territoriale formata dai Comuni di Assisi, capofila dell’iniziativa, Bastia Umbra e Bettona, inserita nella fascia demografica compresa tra 50 mila e 100 mila abitanti.

L’iniziativa rappresenta un nuovo riconoscimento per il lavoro svolto dai tre enti nella diffusione della cultura e della lettura, con un progetto che punta a rendere i libri sempre più accessibili ai cittadini attraverso una rete condivisa di servizi e attività.

Un finanziamento per rafforzare la rete culturale

Il contributo ministeriale consentirà di sviluppare ulteriormente il progetto “Leggere oltre le mura”, nato per ampliare le opportunità di accesso ai libri e ai servizi bibliotecari nei territori coinvolti. L’obiettivo è favorire una presenza sempre più capillare della lettura, anche nelle aree meno servite, attraverso nuovi punti di prestito e iniziative diffuse.

Il programma intende avvicinare un numero crescente di persone al patrimonio librario, creando occasioni di incontro e partecipazione e rafforzando il ruolo delle biblioteche comunali come luoghi di aggregazione culturale.

L’assegnazione del finanziamento conferma inoltre la validità della collaborazione istituzionale costruita tra i tre Comuni, che hanno scelto di presentarsi con una proposta condivisa, valorizzando competenze ed esperienze maturate nel tempo.

Bastia Umbra conferma il proprio impegno

Per il Comune di Bastia Umbra il risultato rappresenta una nuova conferma dell’attività svolta negli ultimi anni nel settore della promozione della lettura. Il riconoscimento di “Città che legge” accompagna infatti il Comune in modo continuativo dal 2018.

Quello ottenuto con il bando 2025 è inoltre il secondo finanziamento ministeriale destinato ai progetti dedicati alla valorizzazione della lettura, elemento che testimonia la continuità del lavoro sviluppato sul territorio.

L’investimento nella cultura passa attraverso iniziative rivolte a cittadini di tutte le età e attraverso un costante rapporto con il mondo scolastico, le associazioni e le realtà locali impegnate nella diffusione della lettura.

Biblioteca comunale sempre più punto di riferimento

I dati registrati nel 2026 confermano il crescente interesse dei cittadini verso i servizi bibliotecari. Nei primi mesi dell’anno la biblioteca comunale di Bastia Umbra ha infatti accolto 750 nuovi iscritti, un risultato che evidenzia una partecipazione sempre più ampia alle attività promosse.

L’incremento degli utenti viene indicato come il segnale dell’efficacia delle iniziative realizzate in collaborazione con le scuole e con le diverse realtà del territorio, che negli anni hanno contribuito ad ampliare il coinvolgimento della popolazione.

Le biblioteche continuano così a svolgere un ruolo centrale non solo nella conservazione e nella diffusione del patrimonio librario, ma anche nella promozione di percorsi educativi e culturali destinati a pubblici differenti.

Il progetto “Leggere oltre le mura”

Il cuore dell’iniziativa consiste nell’estendere la presenza dei libri oltre gli spazi tradizionali delle biblioteche, favorendo un accesso più semplice ai servizi culturali.

Attraverso la realizzazione di nuovi punti di prestito e di una rete diffusa, il progetto mira a raggiungere anche le zone meno servite dei tre Comuni coinvolti, rendendo la lettura uno strumento quotidiano di crescita personale e collettiva.

La finalità è quella di rafforzare inclusione sociale, partecipazione e condivisione, offrendo nuove opportunità di incontro attraverso la cultura e incentivando l’avvicinamento alla lettura da parte di un pubblico sempre più ampio.

Una collaborazione tra enti, scuole e associazioni

La candidatura è stata coordinata dal Comune di Assisi, che ha assunto il ruolo di ente capofila del progetto condiviso con i Comuni di Bastia Umbra e Bettona.

Accanto alle amministrazioni locali hanno collaborato anche l’Associazione Birba e la Cooperativa sociale Fare, contribuendo alla costruzione di una proposta territoriale basata sulla cooperazione tra istituzioni e realtà del terzo settore.

Le biblioteche comunali saranno il principale punto operativo dell’intervento e lavoreranno in sinergia con scuole, associazioni e soggetti del territorio per consolidare una rete culturale stabile e favorire una diffusione sempre più ampia della lettura.

Il finanziamento ottenuto consentirà così di dare continuità a un percorso condiviso che mette al centro la cultura come elemento di partecipazione, crescita e coesione sociale, rafforzando la collaborazione tra i tre Comuni e valorizzando il ruolo delle biblioteche come riferimento per l’intera comunità.