Marco Nicolini: un viaggio visivo tra scatti ed emozioni

Esposizione fotografica all’Art Cafè di Bastia Umbra
di RitaPaltracca
BASTIA UMBRA, 16-02-2026 – La riflessione visiva del fotografo perugino, Marco Nicolini debutta negli spazi dell’Art Cafè di via Antonio Vivaldi 59 a Bastia Umbra, domenica 1 marzo, alle ore 17:30, nel quale l’esperienza sensoriale fonde l’immagine alla parola. Il fotografo Marco Nicolini presenterà “L’istante presente”, un progetto complesso che non si limita alla semplice esposizione, ma si configura come un vero e proprio dialogo editoriale ed estetico.
L’iniziativa nasce dalla volontà di fermare il tempo attraverso l’obiettivo, cercando di catturare quella frazione di secondo in cui la realtà si svela nella sua essenza più pura. Ad accompagnare la visione di Nicolini saranno le riflessioni di Mimmo Coletti, ideatore dei testi che fungono da bussola critica ed emotiva lungo il percorso espositivo, un binomio sinergico che permette al visitatore di calarsi in una narrazione che va oltre il visibile, toccando corde legate alla memoria e alla percezione immediata del reale.
La serata inaugurale vedrà infatti la partecipazione attiva della figura di Roberto Biselli. L’attore e regista, colonna portante del Teatro di Sacco, darà voce alle opere attraverso letture scelte, trasformando la staticità delle immagini in dinamismo attivo, unendo sociale e comunicazione sotto una unica forma.
La mostra resterà visitabile fino al 30 marzo 2026, con orario continuato, dalle 7:00 fino alle 21:00, per una visione e riflessiva di ogni singolo scatto.
