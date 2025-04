Merendella e Concerto di Pasquetta a Bastia Umbra

A conclusione delle festività pasquali e in alternativa alle tipiche gite fuoriporta, la Città di Bastia si propone come meta, dentro le porte per i propri concittadini e come fuoriporta per i visitatori, offrendo un pomeriggio di convivio, spensieratezza, socialità, musica, canto e ballo.

LA MERENDELLA, IL PICNIC IN PIAZZA

La “Merendella” di Pasquetta era una vecchia usanza in cui le famiglie si ritrovavano per consumare insieme tutti gli avanzi rimasti dopo le festività pasquali.

Con l’intento di favorire un momento di spontaneo incontro di famiglie, persone ed ospiti che si trovano in Città saranno a disposizione panche e tavoli da imbandire (tovaglie a quadri raccomandate) in cui i partecipanti potranno condividere con i propri amici e conoscenti il cibo che si è preparato in casa.

IL CONCERTO DI PASQUETTA

La Pizzica in Piazza con “Musica a Sud”

Una novità nella festività canonica. Ogni anno, per il Lunedì dell’Angelo, Bastia proporrà un concerto di musica popolare a tema per salutare l’arrivo della bella stagione, che invita ad uscire all’aria aperta per godere con i primi caldi anche della gioia del canto, della musica e del ballo.

Quest’anno sarà ospite di Bastia il frenetico ritmo della Taranta, della Pizzica, con il gruppo musicale Musica a Sud, Mariangela Berazzi, voce, castagnette, tamburi, Sandro Paradisi, fisarmonica, Gabriele Tardiolo, chitarra, voce Roberto Forlini, batteria.

Vi aspettiamo Lunedì 21 Aprile 2025 dalle ore 16:00 in Piazza Mazzini a Bastia Umbra, non mancate!

In caso di maltempo il concerto si svolgerà all’Auditorium Sant’Angelo.