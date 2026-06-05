MiniOpera Tour la grande musica di Spoleto va a Bastia Umbra

Il Lirico Sperimentale festeggia ottanta anni a Bastia Umbra

Il prestigio della lirica sul territorio umbro

La stagione culturale di Bastia Aria d’Estate 2026 si arricchisce di un appuntamento di assoluto rilievo artistico. Martedì 9 giugno, a partire dalle ore 17.00, l’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra aprirà le sue porte a una delle istituzioni musicali più significative del panorama nazionale. Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” sarà infatti il protagonista di un pomeriggio dedicato alla divulgazione e alla performance dal vivo. L’evento si inserisce in un momento storico particolarmente significativo per la fondazione spoletina, che in questa precisione temporale celebra l’importante traguardo degli ottanta anni di operato ininterrotto nel settore della formazione e dello spettacolo.

Un progetto di divulgazione ad accesso libero

L’iniziativa prende vita sotto l’egida del MiniOpera Tour, una rassegna itinerante concepita specificamente per avvicinare la cittadinanza all’universo del melodramma. Questa proposta promozionale mira a svelare in anteprima i dettagli della successiva Stagione Lirica, tradizionalmente pianificata per i mesi di agosto e settembre. Attraverso questo format dinamico, l’istituzione persegue l’obiettivo di abbattere le barriere culturali e di stimolare l’interesse delle nuove fasce di pubblico. L’ingresso presso la sala di Bastia Umbra sarà completamente gratuito per i partecipanti, garantito fino all’esaurimento complessivo dei posti che risultano effettivamente disponibili all’interno della struttura.

Il programma musicale e le anticipazioni della stagione

La conduzione dell’incontro formativo e concertistico sarà affidata alle relatrici Raffaella Clerici e Lucia Andreini, incaricate di introdurre i temi portanti dell’appuntamento. Successivamente, la scena passerà interamente ai giovani cantanti dello Sperimentale. Gli artisti si esibiranno in una selezione accurata di arie, duetti e quartetti estrapolati dai capisaldi del repertorio operistico internazionale. Di conseguenza, la scaletta offrirà un vero e proprio viaggio guidato tra le melodie più iconiche della tradizione. Il culmine della serata coinciderà con la presentazione in anteprima di alcuni segmenti de L’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti, l’opera principale inserita nel cartellone della prossima programmazione estiva e autunnale. Questa sinergia tra didattica e spettacolo rappresenta perfettamente la missione ottantennale del centro spoletino.