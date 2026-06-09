Mostra dei Fumetti da California a UmbriaCon 2026

A Bastia Umbra grandi maestri e autori emergenti

Bastia Umbra si prepara a ospitare un evento di rilievo nel panorama dell’illustrazione mondiale

L’amministrazione comunale di Bastia Umbra ha inserito la rassegna nel programma di Bastia Aria d’Estate 2026. L’iniziativa prende il nome di “Mostra dei Fumetti – Dalla California a UmbriaCon”. L’allestimento occuperà il Teatrino di Piazza Mazzini a partire da giovedì 11 giugno. L’ingresso sarà libero e l’esposizione resterà aperta per tutta la durata della manifestazione estiva.

Un percorso espositivo tra collezioni private e grandi firme

Le opere in mostra provengono da quattro diversi soggetti collezionistici. Archinosse Srl, Fidelio Srl, Federico Piermaria e il progetto Fidelio Park hanno prestato parte dei loro archivi personali. Il filo conduttore è un ideale collegamento tra la scena californiana del fumetto indipendente e UmbriaCon. Quest’ultimo è considerato uno degli appuntamenti di riferimento per la cultura pop e il fumetto nell’Italia centrale.

Da Mitsuhiro Arita a Emanuele Manfredi, trenta artisti in rassegna

L’elenco degli autori esposti conta una trentina di nomi di rilievo. Il pubblico potrà osservare lavori di Mitsuhiro Arita, storico disegnatore di Pokémon, e di Sara Pichelli, prima donna italiana a disegnare per Marvel un personaggio come Miles Morales. Sono presenti anche Alex Maleev, noto per le collaborazioni con DC Comics, e Kevin Eastman, co-creatore delle Tartarughe Ninja.

Peach Momoko, C.J. Draden, Lucio Parrillo, Tom Bancroft e Karl Kopinski rappresentano il versante più internazionale della selezione. La scena italiana è altrettanto nutrita. Si segnalano i contributi di Silvia Corso, Giulio Rincione, Giulio Perisci, Carmine Di Giandomenico, Maria Laura Sanapo, Sualzo, Teo (Matteo Cuppoloni), Clod, Valentina Pinti, Deathsy, Francesco Barbieri, Bonfa, Marco Santucci, Federico Mele, Vespertilius, Michele Giorgi, Ivan Cavini, Emmanuele Baccinelli, Fabio Porfidia, Jesper Ejsing ed Emanuele Manfredi.

Talento affermato e sguardo sul futuro del linguaggio disegnato

L’esposizione non si limita ai grandi nomi. Gli organizzatori hanno scelto di affiancare ai maestri affermati anche autori emergenti. Questa scelta sottolinea la volontà di raccontare il fumetto come linguaggio artistico in continua evoluzione. Molti degli artisti presenti hanno collaborato con realtà editoriali globali. Altri stanno costruendo il proprio percorso nell’illustrazione contemporanea con ricerche originali.

Un ponte culturale tra intrattenimento e arte visiva

L’iniziativa si inserisce in una strategia culturale più ampia promossa dal Comune di Bastia Umbra. L’obiettivo è mescolare pubblico tradizionale e nuove generazioni di appassionati. La Mostra dei Fumetti – Dalla California a UmbriaCon rappresenta quindi un’occasione concreta per avvicinare il grande pubblico al disegno d’autore. L’allestimento al Teatrino di Piazza Mazzini favorisce un confronto diretto con le tavole originali e le illustrazioni di pregio.

L’invito agli appassionati e ai visitatori è chiaro: scoprire da vicino il lavoro di chi ha costruito l’immaginario contemporaneo a fumetti. L’evento conferma infine la capacità di Bastia Aria d’Estate di proporre un cartellone variegato, dove cultura, arte e intrattenimento trovano un equilibrio coerente e accessibile a tutti.