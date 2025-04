A Bastia Umbra il duo Zavattoni-Mela per “Suoni dal cassetto”

Chitarra e pianoforte protagonisti al Teatro Esperia

A Bastia Umbra il duo – Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Prospettive 2025 – Occidente”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bastia Umbra, con un nuovo evento musicale che accende i riflettori sul Cinema Teatro Esperia. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 26 aprile, alle ore 17:00, con il concerto “Suoni dal cassetto” del duo composto da Mauro Mela e Stefano Zavattoni.

L’iniziativa, già al centro dell’interesse del pubblico locale, propone un’esplorazione musicale inedita, dove i protagonisti sono due tra gli strumenti più rappresentativi della cultura musicale occidentale: il pianoforte e la chitarra. L’evento punta a restituire vita a melodie e suggestioni spesso trascurate o dimenticate, come se fossero state custodite in un cassetto, pronte ora a essere rispolverate e reinterpretate.

“Suoni dal cassetto”, come indicato dal titolo stesso, è un viaggio tra memorie sonore ed emozioni che affiorano in forma di note. L’idea alla base della performance è quella di ridare corpo e voce a esperienze legate ai concetti di partenza, ritorno, spaesamento e desiderio, temi che si intrecciano profondamente con l’identità occidentale e i suoi mutamenti.

Mauro Mela, chitarrista, e Stefano Zavattoni, pianista, formano un duo che affronta una delle sfide più complesse della musica da camera: coniugare due strumenti dalle caratteristiche molto diverse in termini di timbro, volume ed estensione. La chitarra, con il suo suono intimo e vellutato, e il pianoforte, con la sua potenza e ricchezza dinamica, raramente si incontrano in un dialogo equilibrato. Tuttavia, il repertorio scelto dai due interpreti mostra come alcuni compositori del Novecento abbiano saputo trasformare queste differenze in punti di forza, creando pagine musicali ricche di fascino e innovazione.

Il programma proposto, infatti, si ispira a stili e linguaggi musicali differenti, che vanno dal classico al moderno, toccando elementi della musica popolare e jazzistica. Questo approccio rende la performance particolarmente adatta a esplorare i confini mobili dell’“Occidente” inteso non solo come spazio geografico, ma anche come orizzonte culturale, artistico e storico.

L’evento si inserisce nel calendario della rassegna “Prospettive 2025”, pensata per approfondire tematiche attuali e complesse attraverso linguaggi artistici diversi, dalla musica alla letteratura, dal teatro alla riflessione storica. L’edizione di quest’anno ha scelto come tema centrale proprio l’“Occidente”, inteso come spazio in continua trasformazione, attraversato da tensioni, migrazioni, influenze e contaminazioni.

Prenotazioni aperte

Il Comune di Bastia Umbra ha reso noto che le prenotazioni per assistere al concerto sono già attive. I posti sono limitati e l’accesso è gratuito, previa prenotazione. È possibile riservare il proprio posto contattando l’ufficio cultura del Comune o tramite il sito ufficiale dell’ente.

Programma dell’evento:

Luogo: Cinema Teatro Esperia – Bastia Umbra

Data: Sabato 26 aprile 2025

Orario: Ore 17:00

Artisti: Mauro Mela (chitarra), Stefano Zavattoni (pianoforte)

Titolo concerto: “Suoni dal cassetto”

Ingresso: Gratuito con prenotazione

L’assessore alla cultura ha espresso soddisfazione per il crescente interesse del pubblico nei confronti della rassegna, sottolineando come eventi di questo tipo aiutino a rinsaldare il legame tra arte e comunità, offrendo occasioni di riflessione e bellezza accessibili a tutti.

Il concerto di Mela e Zavattoni si preannuncia come un momento di particolare intensità, non solo per la raffinatezza delle esecuzioni musicali, ma anche per il valore simbolico che esso assume all’interno di un contesto culturale più ampio. In un momento storico in cui le definizioni di identità, radici e appartenenza vengono continuamente messe in discussione, la musica torna a essere veicolo di memoria e immaginazione, capace di evocare e di unire.

L’evento successivo della rassegna sarà comunicato nei prossimi giorni, con nuovi appuntamenti pensati per continuare il dialogo tra pubblico e artisti, sempre all’insegna del confronto e della partecipazione culturale.