Banco del Mutuo Soccorso concerto Notte Bianca Bastia Umbra

Concerto storico del Banco a Notte Bianca di Bastia Umbra 26

Un evento centrale dell’estate bastiola

La Notte Bianca di Bastia Umbra si conferma uno degli appuntamenti più attesi del calendario estivo cittadino. L’edizione 2026, in programma sabato 4 luglio, rientra nel nuovo format BasFest, che dal 26 giugno al 5 luglio animerà le principali piazze del centro urbano tra Piazza del Mercato e Piazza Mazzini. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale con il patrocinio di Confcommercio Bastia Umbra e propone un programma diffuso di spettacoli, musica, street food, mercatini e attività dedicate alle famiglie.

L’intera città sarà trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto, con eventi che proseguiranno fino a tarda notte e una forte partecipazione del tessuto commerciale locale.

Il concerto del Banco del Mutuo Soccorso

Il momento centrale della serata sarà il concerto del Banco del Mutuo Soccorso, previsto in Piazza Mazzini alle ore 21:30. La presenza della storica formazione rappresenta uno degli appuntamenti musicali più rilevanti dell’intera stagione estiva bastiola.

Il gruppo, fondato a Roma alla fine degli anni Sessanta dai fratelli Vittorio e Gianni Nocenzi, è considerato una delle realtà più influenti del progressive rock italiano. Insieme ad altre band simbolo del genere, ha contribuito a definire un’epoca musicale che ha avuto forte risonanza anche a livello internazionale.

Nel corso della sua carriera, il Banco ha pubblicato album entrati nella storia della musica italiana come “Banco del Mutuo Soccorso”, “Darwin!” e “Io sono nato libero”, caratterizzati da una combinazione di ricerca sonora, complessità compositiva e testi di grande intensità.

Un repertorio che attraversa le generazioni

A oltre cinquant’anni dalla nascita del progetto, la band continua a proporre dal vivo un repertorio che unisce pubblico storico e nuove generazioni. La dimensione del concerto alla Notte Bianca si inserisce in un contesto urbano e partecipato, rafforzando il legame tra musica colta, cultura popolare e spazio pubblico.

L’evento non sarà solo un’esibizione musicale, ma un elemento identitario della manifestazione, capace di attrarre pubblico anche dai territori limitrofi e di rafforzare la centralità di Bastia Umbra nel panorama degli eventi estivi regionali.

Una notte di eventi diffusi in città

Accanto al concerto principale, la Notte Bianca proporrà un programma articolato di iniziative diffuse. Le vie del centro saranno animate da spettacoli itineranti, attività commerciali aperte, intrattenimento per tutte le età e proposte gastronomiche legate allo street food.

Al termine dell’esibizione del Banco del Mutuo Soccorso, la serata proseguirà con un DJ set affidato a Mencahell, che accompagnerà il pubblico fino a notte inoltrata, mantenendo viva l’atmosfera festiva nelle principali piazze cittadine.

Un evento simbolo del territorio

La Notte Bianca 2026 si conferma quindi come uno degli appuntamenti cardine dell’estate di Bastia Umbra, con un’offerta culturale e musicale capace di integrare tradizione, spettacolo e partecipazione collettiva. In caso di maltempo, il concerto sarà ospitato presso il Cinema Teatro Esperia, garantendo comunque lo svolgimento dell’evento principale.