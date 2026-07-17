Bastia Umbra ricorda Lucio Camacho con evento live

La grande festa della Proloco nel centro storico di Bastia

💓 Venerdì 24 luglio la cittadinanza si riunisce nella piazza centrale di Bastia Umbra per un grande evento in memoria di Lucio Camacho. La manifestazione, curata dalla Proloco, unirà intrattenimento musicale e aree enogastronomiche ad ingresso gratuito a partire dalle ore 19:00.

Bastia Umbra, 17 luglio 2026 –Il territorio si prepara a vivere un momento di eccezionale aggregazione sociale e culturale. Venerdì 24 luglio, la centralissima Piazza di Bastia Umbra diventerà il palcoscenico di una manifestazione pubblica volta a celebrare una figura storica per l’associazionismo e l’animazione territoriale. L’appuntamento, programmato a partire dalle ore 19:00, prevede un ricco programma culturale con ingresso gratuito come riferisce il comunicato di Luisa Mancinelli Degli Esposti – Associazione Proloco Bastia.

L’iniziativa punta a richiamare un pubblico transgenerazionale, unendo nuclei familiari, giovani e appassionati di tradizioni locali in un unico grande omaggio collettivo. La serata rappresenta un tributo formale e spontaneo a Lucio Camacho, cittadino esemplare che ha dedicato la propria esistenza alla promozione sociale e alla diffusione della cultura dell’inclusione attraverso il linguaggio universale della musica.

Nel corso degli anni, ha lasciato un segno indelebile in tutte le principali manifestazioni cittadine. Tra i successi più significativi attribuiti alla sua attività spicca la capacità di unificare l’intero impianto del Palio di San Michele. Attraverso la sua energia e la sua costante dedizione, è riuscito stabilmente a superare gli storici campanilismi e le accese rivalità interne che tradizionalmente dividono i quattro rioni locali. L’evento si propone dunque come uno specchio fedele di quei valori di coesione territoriale, amicizia e solidarietà che hanno caratterizzato tutta la sua vita. Per questa ragione, l’invito istituzionale e associativo è esteso espressamente a chiunque abbia condiviso un percorso personale, professionale o associativo con lui, per rivivere insieme le tappe salienti della storia recente della comunità.

Oltre alla centralità delle esecuzioni musicali dal vivo, che riproporranno i grandi classici della tradizione sonora italiana ed internazionale, la manifestazione offrirà una strutturata componente ricettiva. Dalle prime ore della sera, infatti, la piazza ospiterà diversi stand gastronomici coordinati dai produttori locali, completati da un’ampia area food & drink appositamente allestita per l’occasione.

La cabina di regia dell’evento, affidata alla Proloco di Bastia Umbra, ha curato ogni dettaglio logistico per garantire il corretto afflusso dei partecipanti, trasformando la ricorrenza in un’importante vetrina di coesione sociale, identità condivisa e promozione turistica per l’intero comprensorio.