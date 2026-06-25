Bastia Umbra, tre concerti celebrano i grandi miti della musica

In Piazza Mazzini omaggi a Pink Floyd, Pino Daniele e rock

L’estate di Bastia Umbra propone tre appuntamenti dedicati alla musica dal vivo con un programma che accompagnerà il pubblico attraverso alcuni dei più celebri repertori della scena italiana e internazionale. La rassegna, inserita nel calendario di Bastia Aria d’Estate 2026, trasformerà Piazza Mazzini in un palcoscenico all’aperto dedicato agli appassionati di rock, blues e canzone d’autore.

Un cartellone tra rock e grandi omaggi

L’iniziativa offrirà tre serate costruite attorno alle interpretazioni di tribute band e musicisti esperti, chiamati a riproporre alcune delle opere che hanno segnato la storia della musica. Il programma attraverserà generi e generazioni, dalle atmosfere dei Pink Floyd alla produzione artistica di Pino Daniele, fino ai suoni della chitarra rock che hanno reso celebri Jimi Hendrix e i The Black Keys.

L’obiettivo della rassegna è quello di proporre eventi capaci di coinvolgere un pubblico eterogeneo, offrendo occasioni di intrattenimento rivolte sia agli appassionati sia alle famiglie.

Il programma dei concerti

Il primo appuntamento è fissato per sabato 11 luglio alle ore 21 in Piazza Mazzini con Pink Floyd Tribute – The Moodies. Lo spettacolo ripercorrerà le sonorità e le atmosfere della storica formazione britannica attraverso l’esecuzione dei brani più rappresentativi del suo repertorio.

Sabato 1 agosto, sempre alle ore 21, salirà sul palco La Maschera di Pino – Tribute Band Pino Daniele, che renderà omaggio al cantautore napoletano proponendo alcune delle sue composizioni più conosciute, tra influenze blues, jazz e tradizione musicale mediterranea.

La rassegna si concluderà sabato 8 agosto alle ore 21 con Le Chitarre del Rock – Da Jimi Hendrix ai The Black Keys, concerto del gruppo Prototipo, dedicato all’evoluzione della chitarra rock attraverso un percorso musicale che partirà dalle sperimentazioni di Jimi Hendrix per arrivare alle sonorità contemporanee dei The Black Keys.

Eventi per valorizzare il centro cittadino

Con questo ciclo di concerti l’Amministrazione comunale punta a rafforzare il programma culturale estivo, promuovendo iniziative rivolte a pubblici differenti e valorizzando il centro di Bastia Umbra attraverso eventi dedicati alla musica dal vivo.

Le tre serate trasformeranno Piazza Mazzini in uno spazio di incontro e partecipazione, offrendo al pubblico l’occasione di condividere esperienze musicali ispirate ad alcuni dei protagonisti più rappresentativi della storia del rock e della canzone d’autore.

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Pink Floyd Tribute – The Moodies Quando: sabato 11 luglio 2026, ore 21.00

Dove: Piazza Mazzini, Bastia Umbra

Evento: Bastia Aria d’Estate 2026 Piazza Mazzini ospita il primo appuntamento musicale di Bastia Aria d’Estate 2026.

Sul palco arriva Pink Floyd Tribute – The Moodies.

La serata è dedicata alle atmosfere della storica band britannica.

Il concerto ripercorre alcuni dei brani più celebri del repertorio rock.

Lo spettacolo propone un viaggio tra sonorità psichedeliche e grandi classici.

L’appuntamento è pensato per appassionati, famiglie e pubblico di ogni età.

La musica dal vivo diventa occasione di incontro nel centro cittadino.

L’iniziativa rientra nel calendario estivo promosso a Bastia Umbra.

Una serata per rivivere l’energia e il fascino dei Pink Floyd.

Inizio previsto alle ore 21.00.

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