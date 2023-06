 Chroma Festival, si apre oggi a Umbriafiere la sesta edizione della kermesse

Chroma Festival, si apre oggi a Umbriafiere la sesta edizione

Sette grandi ospiti, in rappresentanza di ogni genere musicale e 20 artisti per quattro giorni di emozioni. Tutto è pronto per il Chroma Festival, l’evento musicale che dà il via all’estate musicale umbra all’Umbriafiere di Bastia Umbra, in programma da giovedì 1 a domenica 4 giugno. L’edizione 2023, la sesta, si preannuncia come quella della consacrazione per un festival che a piccoli passi è ormai diventato una solida realtà nazionale per la musica dal vivo oltre che una rassegna in grande crescita e di riferimento per l’universo giovanile.

Necessario è stato anche un cambio di location, dopo le 15 mila presenze raggiunte in tre giorni nel 2022, con l’arrivo per la prima volta nell’area esterna del polo fieristico più importante della regione e di riferimento per il Centro Italia. L’Associazione culturale Chroma, organizzatrice del festival, ha pensato ad un bel salto in avanti, anche con un giorno in più di programmazione. Protagonista sarà la migliore scena musicale contemporanea italiana, con in evidenza anche quella regionale e le realtà umbre più interessanti del momento.

L’headliner della prima serata (oggi) sarà Nitro, rapper di punta della scena italiana. Subito dopo questo live toccherà ad un pezzo di storia dell’hip hop italiano con l’atteso dj set di Bassi Maestro. Sotto i riflettori della seconda serata (domani) ci saranno i Gazebo Penguins, uno dei gruppi più deflagranti del panorama rock italiano. In apertura i Materazi Future Club. Al Chroma Festival arriverà anche Rose Villain, per la prima volta in Umbria. La cantante, autrice, regista e producer sarà la protagonista della serata di sabato 3 giugno, per una tappa del tour del suo album d’esordio “Radio Gotham”. Gran finale il 4 giugno con Fuera ed Alex Fernet: per la domenica sul palco saliranno due dei progetti più freschi degli ultimi tempi, pronti

quindi a far ballare tutti i presenti.

P.Co.