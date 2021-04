Concerti dei Maestri della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra

Giunge alla terza edizione la rassegna di concerti “Fuori classe” che vede avvicendarsi sulla scena i Maestri della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra. In conseguenza della situazione di generale emergenza e del doveroso rispetto delle norme di sicurezza, l’edizione 2021 sarà realizzata a porte chiuse e trasmessa in streaming sui canali social dell’Associazione Faremusica e del Comune di Bastia Umbra.

© Protetto da Copyright DMCA

Quattro gli appuntamenti in programma, mini concerti della durata di circa venti minuti ciascuno, in cui a fianco dei Maestri della Scuola di Musica Elisa Tonelli, Lucia Sorci, Egidio Flamini, Graziano Brufani e Massimo Pucciarini, eccezionalmente per questa occasione ci saranno anche artisti ospiti del calibro di Eleonora Porzi, Elisabetta Pallucchi, Graziano Sirci e Michele Rosati.

L’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra farà come sempre da cornice a questo evento che diventa ogni anno più prestigioso per il territorio del Comune di Bastia Umbra e non solo, e che nonostante le evidenti difficoltà di realizzazione, si è voluto fortemente non far mancare nel calendario degli eventi culturali.

Primo appuntamento previsto per Lunedì 5 Aprile alle ore 18: protagonista un duo con Eleonora Porzi al Flauto e Lucia Sorci al Pianoforte le quali proporranno musiche di Tschaikowsky e Poulenc. Gli altri appuntamenti saranno invece trasmessi di Sabato e sempre alle ore 18.

Sabato 10 Aprile toccherà alla voce di Elisa Tonelli con Michele Rosati alla chitarra e loop-station impegnati in “Canta Autore”. La settimana successiva, Sabato 17 Aprile, sarà invece la volta di “Standards” con Massimo Pucciarini al Pianoforte e Graziano Brufani al Contrabbasso.

A chiudere, Sabato 24 Aprile, “Tau” un omaggio a San Francesco d’Assisi proposto da un trio formato dalla voce recitante di Graziano Sirci e da quella mezzosoprano di Elisabetta Pallucchi con Egidio Flamini al Pianoforte.

L’Associazione Faremusica trasmetterà i video dei concerti sui propri profili Facebook (faremusica.eu) e Instagram (faremusica.eu) nonchè sul proprio canale YouTube (faremusicabastia).