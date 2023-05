Il coro Aurora Associazione Corale Città di Bastia con Ami Stewart

Coro Aurora Associazione Corale Città di Bastia con Ami Stewart

Coro Aurora Associazione – Il coro ‘Voci bianche – Coro Aurora’ Associazione Corale Città di Bastia nell’ultima canzone della grande artista Amii Stewart, “God of love”

Amii Stewart canterà per la prima volta “God of love” nella serata di beneficenza “Con il cuore – Nel nome di Francesco” dalla Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, in diretta domani, martedì 30 maggio su Rai1.

“Nell’emozione della Direttrice del Coro Aurora, Stefania Piccardi, c’è la passione, il talento, il coraggio che trasmette in ogni prova, in ogni esibizione facendo crescere nella nostra Bastia la bellezza del coro, la forza di stare insieme. Un grande risultato per il suo impegno, per il suo crederci sempre, con dedizione e amore. In un cammino fatto di emozioni vere, le cose belle arrivano, ha detto il Sindaco Paola Lungarotti”.

Il video con la produzione esecutiva dall’AssociazioneProscenium di Assisi, con Piero Rosati, dell’esibizione con la grande e unica Amii Stewart girato nella nostra bellissima Umbria, dall’Eremo delle Carceri, alla Porziuncola di Santa Maria degli Angeli a Piandarca di Cannara sarà on line dopo l’evento del 30 maggio.